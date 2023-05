La foto que dejó en evidencia a Zaira Nara y Facundo Pieres: ¿volvió el amor?

image.png

Más tarde, Juariu subió dos capturas, una del Instagram de Polito y otra de la cuenta de Zaira. Al comparar ambas se puede observar que estuvieron en el mismo restaurante.

Como si eso fuera poco, la modelo colgó la foto de una pizza, con una cuchara y un tenedor. En el reflejo de los cubiertos se logra apreciar la siluetas de los dos, muy juntitos.

La picante pregunta sobre Zaira Nara que evitó responder Paula Chaves: "Prefiero..."

Paula Chaves y Zaira Nara se distanciaron hace un tiempo después de casi toda una vida de amistad, algo que sorprendió a todo el espectáculo ya que tenían una relación muy cercana y familiar, ya que incluso la hermana de Wanda es madrina de Filipa, uno de las hijos de Paula y Pedro Alfonso.

Lo cierto es que en un móvil para LAM, América Tv, Paula habló sobre el momento de distancia que atraviesa en la relación con Zaira y se mostró muy sensible y prefirió no responder a una pregunta puntual.

"A me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta. Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", reconoció la modelo y conductora.

Sobre si existe la posibilidad de arreglar las diferencias, Paula explicó: "No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no se que va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no".

Y cuando Estefi Berardi le pregunto sobre cómo es Zaira en su rol como madrina de Filipa, ahí la modelo y conductora se mostró movilizada y prefirió no dar detalles.

"¿Cómo es Zaira como madrina? ¿Quiere verla a tu hija? ¿O te habla para eso?", le consultó la panelista de LAM. Y Paula respondió un tanto conmovida: "Entrar en detalles, Estefi, no. No por hacerme la misteriosa, prefiero que quede en el ámbito privado nuestro. Hay cosas que no me gusta hablar, para que no se sigan diciendo".

"Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo", agregó con su rostro un tanto triste, algo que notó tanto Ángel de Brito como sus panelistas y prefirieron no seguir ahondando en el tema.