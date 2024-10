La foto de Wanda Nara y Mauro Icardi que destapa la mentira de la conductora de Bake Off

Embed

Para muchos, estas imágenes no serían más que metamensajes con un destinatario puntual: L-Gante.

Sucede que a comienzos de esta semana se filtró una foto de Wanda besándose con el referente de la cumbia 420 frente a la Basílica de Luján precisamente cuando Icardi llegaba al país para disfrutar unos días en familia, que no sería más que parte de un videoclip de una canción que Nara y L-Gante hicieron juntos, pero que hasta ahora no lanzaron, lo que claramente fastidió no sólo a Icardi sino también a la conductora de Telefe.

Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados.jpeg

¡Infraganti! La foto de Wanda Nara a los besos y muy acaramelada con L-Gante en Luján

El conductor Ángel de Brito mostró este lunes en LAM (América TV) una foto de la conductora Wanda Nara a los besos con L-Gante en Luján. "Miren los chupones", señaló el comunicador.

"Wanda y L-Gante y a los besos", anunció el presentador. "Muy explicítamente", acotó Fefe Bongiorno. "Acá, Yanina (Latorre) dijo que Wanda le contó que fue el que mejor...", dijo Ángel sin completar la frase.

Otra angelita contó que una amiga de ella los había visto en un bar del barrio porteño de Palermo "chapando". "Miren los chupones. ¿Son ellos o son dobles?", se preguntó De Brito.

"¿Que... están a la noche en Luján?", expresó sorprendida Fernanda Iglesias.