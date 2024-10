La fuerte confesión de Yanina Latorre sobre su relación con Diego.

"¿Y eso no baja la libido?", indagó Canosa. "No, porque nosotros, después de 30 años no es solamente sexo. Yo le corto los pelos del ort... Eso es amor", retrucó Yanina, frontal, fiel a su estilo.

No conforme con semejante confesión, la angelita describió la técnica que usa para depilar a Diego. "Hay que pararte abajo de un culo con una tijera. ¿Puedo pararme? Borde de la bañadera, él hace esto. Se pone así. Y yo me agacho, así con la tijera, y voy y él va diciendo: ‘Cuidado, cuidado’, porque tiene miedo de la tijera en el ort...", detalló.

Yanina definió su vínculo con Diego como algo especial, que está más allá de todo. "Lo amo con toda mi alma. Es mi otra mitad", advirtió.

La fuerte revelación de Yanina Latorre tras ser acusada de envenenar gatos

Yanina Latorre reaccionó con todo luego de ser duramente señalada en una publicación en Twitter por el experto en informática Julio Ernesto López.

"Si yo quisiera estropear a Yanina contaría cómo en producción contó cómo envenenó los gatos de su vecino. Adelante de compañeros nuestros. A nivel tal que el conductor le dijo 'nunca más repitas eso' pero no lo voy a hacer. Porque tengo códigos", expresó el columnista, irónico.

La integrante del LAM vinculó la acusación de López con las amenazas que asegura vienen recibiendo de parte de la familia de Lanata ya que ella es cercana a Elba Marcovecchio, pareja del conductor.

"Me llamo Bárbara Lanata, después Kiwita, y, a los poco días, me amenazaron e insultaron las amigas de Kiwita. La semana pasada me siguieron y me amedrentaron... y ahora maté gatos! No tienen paz! Yo voy a seguir pensando como pienso... no tengo nada que esconder", fue la respuesta de Yanina ante los dichos del columnista.

En otro tuit, la angelita citó el mensaje de una seguidora que decía: "Necesito que lo denuncies a este pelot...! Que vaya a la justicia y presente pruebas de lo que dice". "Tenés razón!", contestó la panelista.