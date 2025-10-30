La furia del papá de L-Gante: llamó a un programa y explotó indignado por la guerra con Maxi El Brother

Ya más calmado, explicó su postura respecto a la situación legal de su hijo y el rol que él mismo decidió no asumir. “Yo no quería llamar a un abogado porque después van y salen a los medios. Yo no estoy dispuesto a manejar nada de Elian, no soy la persona adecuada, él necesita a un profesional. L-Gante se confió demasiado. Entonces estamos ante una persona muy falsa. Hace 15 minutos me llamó para ver si sabía algo, pero mis novedades son como las respuestas suyas al telegrama, nulas”, sostuvo.

Finalmente, el hombre advirtió sobre las consecuencias del contrato que generó el conflicto. “Como el contrato y los problemas con Maxi surgen por ese contrato, hay que ver si se puede solucionar. Maxi se compromete a ceder porque sabe que el contrato no es ideal. El tema no era llevarlo a la Justicia para que esto se resuelva normalmente, porque si no, hasta que se termine el juicio van a pasar como tres años. En ese transcurso, el contrato va a seguir vigente y Elian no va a poder trabajar”, señaló.

Mientras tanto, el futuro artístico y legal de L-Gante continúa siendo incierto. Su padre, sin embargo, dejó en claro que busca que todo se solucione sin más escándalos mediáticos y con un acuerdo justo para ambas partes.

¿L-Gante, en problemas por una escandalosa foto?

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser denunciado por el presunto robo de una moto policial y por circular a alta velocidad luego de un show en la ciudad bonaerense de Roque Pérez. El hecho ocurrió a fines de septiembre, pero en las últimas horas se difundió una imagen que podría complicar aún más su situación judicial.

Desde la cuenta de X (ex Twitter) El Ejército de LAM, se publicó una fotografía en la que se ve al referente de la Cumbia 420 arriba de una moto policial, mientras un agente aparece sentado detrás de él. La imagen se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios, ya que coincide con la descripción que figura en el parte policial del caso.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el incidente se produjo tras un recital al que asistieron unas nueve mil personas y en el que, hasta ese momento, no se había registrado ningún inconveniente. Sin embargo, cuando el artista se retiraba del predio a bordo de su BMW, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”, según consta en el informe al que accedió la agencia.

El parte también detalla que, tras detenerse en las calles Gutiérrez y Soler, “el cantante descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”. Esa acción provocó un tumulto de fanáticos, por lo que el personal policial intervino para evitar un accidente. Fue entonces cuando, de acuerdo al reporte oficial, “Elián Valenzuela se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone y avanzó varios metros”.

Al notar lo ocurrido, el oficial intentó detenerlo subiéndose por detrás de la moto, pero el músico continuó su marcha hasta que el agente logró hacerlo descender. Luego de esa maniobra, el cantante corrió hacia su vehículo, se subió y escapó por la Ruta 205 en dirección a Lobos.

Tras el episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Aunque se trata de una causa menor, el principal inconveniente para el artista son sus antecedentes judiciales, ya que en 2024 fue condenado por amenazas.

La reciente aparición de la foto difundida por El Ejército de LAM no solo reaviva la controversia, sino que también podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación.