La furia del papá de L-Gante: llamó a un programa y explotó indignado por la guerra con Maxi El Brother
Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante, salió al aire en Puro Show y expresó su malestar luego de una nota que dio al ciclo de El Trece sobre el conflicto con Maxi El Brtoher.
30 oct 2025, 14:13
En medio del conflicto legal y mediático entre L-Gante y su exrepresentante, Maxi “El Brother”, el padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, rompió el silencio en Puro Show (El Trece) y reveló detalles inéditos sobre cómo se gestó la disputa. Además, se mostró disconforme con la forma en que se editó su entrevista al aire y llamó en vivo al programa para aclarar sus palabras.
“L-Gante me está haciendo caso, coincidimos en la misma línea, sobre que se puede auto representar con un secretario que se encargue de todo lo legal a nivel artístico, y tener un abogado que lo cuide. A Elian lo ridiculizan diciendo que laburó toda la vida y no tiene nada, tiene cosas. Él con Maxi tenía un contrato de esclavo, lo habrá firmado sin leer. Ellos se conocían demasiado y supongo que había un exceso de confianza”, expresó al comienzo.
Con un tono conciliador, el papá del artista remarcó que su deseo no es verlos enfrentados, sino todo lo contrario. “Yo no quiero que se peleen, quiero que todo esto termine en una buena relación, los dos se deben cosas. Para Elian, Maxi era palabra santa, las decisiones finales y su libertad cuando estaba detenido, las tenía Maxi. No se lo esperaba, no sé si alguna vez habrá pensado en el fin de esa relación, pero no se lo esperaba. A Elian lo veo defraudado. Con Maxi hablé, está dispuesto a ceder lo que tenga que ceder y a arreglar las cosas de la mejor manera posible”, afirmó.
Sin embargo, minutos después de que el ciclo emitiera la nota, el padre de L-Gante se mostró molesto con la edición del material y llamó furioso al programa para hacer una aclaración. “Hay palabras que si le cambian el sentido no van. Eso de que Maxi está dispuesto a entregar todo, yo no dije eso. Dije que iba a ceder en lo que corresponda para llegar a buenos términos. En definitiva, me llaman para boludear, porque no es lo que dije yo. No quería mandar un audio porque me lo iban a editar. Si van a decir lo que ustedes quieren, no me llamen, soy una persona grande”, lanzó.
Ya más calmado, explicó su postura respecto a la situación legal de su hijo y el rol que él mismo decidió no asumir. “Yo no quería llamar a un abogado porque después van y salen a los medios. Yo no estoy dispuesto a manejar nada de Elian, no soy la persona adecuada, él necesita a un profesional. L-Gante se confió demasiado. Entonces estamos ante una persona muy falsa. Hace 15 minutos me llamó para ver si sabía algo, pero mis novedades son como las respuestas suyas al telegrama, nulas”, sostuvo.
Finalmente, el hombre advirtió sobre las consecuencias del contrato que generó el conflicto. “Como el contrato y los problemas con Maxi surgen por ese contrato, hay que ver si se puede solucionar. Maxi se compromete a ceder porque sabe que el contrato no es ideal. El tema no era llevarlo a la Justicia para que esto se resuelva normalmente, porque si no, hasta que se termine el juicio van a pasar como tres años. En ese transcurso, el contrato va a seguir vigente y Elian no va a poder trabajar”, señaló.
Mientras tanto, el futuro artístico y legal de L-Gante continúa siendo incierto. Su padre, sin embargo, dejó en claro que busca que todo se solucione sin más escándalos mediáticos y con un acuerdo justo para ambas partes.
¿L-Gante, en problemas por una escandalosa foto?
L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser denunciado por el presunto robo de una moto policial y por circular a alta velocidad luego de un show en la ciudad bonaerense de Roque Pérez. El hecho ocurrió a fines de septiembre, pero en las últimas horas se difundió una imagen que podría complicar aún más su situación judicial.
Desde la cuenta de X (ex Twitter) El Ejército de LAM, se publicó una fotografía en la que se ve al referente de la Cumbia 420 arriba de una moto policial, mientras un agente aparece sentado detrás de él. La imagen se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios, ya que coincide con la descripción que figura en el parte policial del caso.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el incidente se produjo tras un recital al que asistieron unas nueve mil personas y en el que, hasta ese momento, no se había registrado ningún inconveniente. Sin embargo, cuando el artista se retiraba del predio a bordo de su BMW, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”, según consta en el informe al que accedió la agencia.
El parte también detalla que, tras detenerse en las calles Gutiérrez y Soler, “el cantante descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”. Esa acción provocó un tumulto de fanáticos, por lo que el personal policial intervino para evitar un accidente. Fue entonces cuando, de acuerdo al reporte oficial, “Elián Valenzuela se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone y avanzó varios metros”.
Al notar lo ocurrido, el oficial intentó detenerlo subiéndose por detrás de la moto, pero el músico continuó su marcha hasta que el agente logró hacerlo descender. Luego de esa maniobra, el cantante corrió hacia su vehículo, se subió y escapó por la Ruta 205 en dirección a Lobos.
Tras el episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Aunque se trata de una causa menor, el principal inconveniente para el artista son sus antecedentes judiciales, ya que en 2024 fue condenado por amenazas.
La reciente aparición de la foto difundida por El Ejército de LAM no solo reaviva la controversia, sino que también podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación.