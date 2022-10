La furia de Marcelo Tinelli contra los dos diarios más importantes del país

“Vuelvo a este medio después de mucho tiempo, para decir que esto es una MENTIRA ABSOLUTA. No soy de contestar, pero lamento que un diario tan prestigioso (cita a Clarín), mienta así. Ayer estuve en mi casa casi todo el día y solo salí para llevar a fútbol a mi hijo menor. Gracias”, señaló Tinelli.

El supuesto encuentro se habría dado el jueves pasado cerca del mediodía junto a Juan Manuel Castelli, quien es el subsecretario de Estrategias Sanitarias, donde se dejó en constancia el día de reunión y también el motivo.

Minutos después, Marcelo agregó: “Reitero que esta noticia es MENTIRA. Jamás fui a este Ministerio ni ayer ni nunca. Por si no quedó claro. Espero que Clarín se retracte. Gracias".

Y también apuntó contra el diaio La Nación, que dio la misma información: "Otro diario que MIENTE. Jamás visité este Ministerio ni ayer ni nunca. Que raros que estos diarios tan “prestigiosos” mientan decaradamente y no chequeen la información. Esto es MENTIRA. Espero que se retracten. Gracias".

Guillermina Valdés habló de su llamativa participación en ¿Quién es la máscara?, la competencia de Marcelo Tinelli

Luego de las intensas y variadas críticas a Guillermina Valdés por su participación en ¿Quién es la máscara? (Telefe), ciclo que fue competencia directa de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el programa de su ex Marcelo Tinelli, la modelo y empresaria habló del tema abiertamente por primera vez.

Ante el comentario de "Te fuiste a la competencia" del cronista de LAM (América TV), la mamá de Lolo fue amable pero tajante. "¡Sí! Estoy trabajando también. Pero no quiero [hablar] porque me están juzgando un montón, así que voy a respetar lo que dice cada uno pero yo sobre el laburo de la gente no opino",comenzó atajándose Valdés en señal de molestia por los comentarios que se hicieron sobre el tema.

Sobre si aceptar ese trabajo fue una puñalada hacia su ex, Marcelo Tinelli, Guillermina reconoció que "Costó un montón, principalmente porque me acababa de separar. Pero la realidad es que era algo que necesitaba hacer... necesito laburar. Pero costó porque era un gran desafío, yo tenía muchos prejuicios sobre exponerme... así que me merecía tener ese laburo. Está bueno pensar en mí. Muchas veces pensás en función de otros, pero uno también es un individuo que tiene todos sus deseos y derechos".

En tanto, cuando el periodista de América TV le consultó si al cabezón le puede haber molestado su trabajo en ¿Quién es la máscara?, Guillermina Valdés fue políticamente correcta, pero directa al mismo tiempo. "Uno nunca haría nada para molestar al otro, y es laburo. Y sobre el laburo no hay que evaluar. La verdad, no estaba pensando 'a ver si le molesta'. Estaba viendo mi camino, mi laburo y mi construcción personal", cerró contundente.