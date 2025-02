La furia de Tomás Dente por el debut de Morena Rial como panelista: "Los chorros son..."

“La gente que verdaderamente fue víctima de los robos de Morena y de toda esa asociación ilícita, ese contubernio, son los mismos que ven a Carmen. Es una falta de código, de ética, uno se edifica en función del público que te ve. Es una falta de respeto, de la producción, del canal a la gente, al público”, siguió.

Y disparó: “Y después levantás el teléfono y le pedís laburo a productores importantes y te dicen que buscan nombres rimbombantes. Claro, le dan laburo a ex Gran Hermanos, le dan laburo a Morena Rial, las trolas y trolos de turnos. Y los tipos capacitados, preparados, funcionales, que se quemaron las pestañas estudiando y que hacen las cosas honesta y transparentemente, quedan automáticamente desechados, expulsados. El mismo medio te expele. Es una vergüenza”.

“Estaban festejando, los sátrapas, que eran tendencia en Twitter porque todo el mundo los estaba insultando. ¿Dónde está el mérito? No hubo un solo mensaje a favor de ese momento televisivo. Bochornoso. La hija del señor que se la pasa en Twitter y en su programa de televisión dándole clases de moral a la gente. Qué vergüenza. Estamos rotos como sociedad ”, continuó.

"Son todos unos genuflexos chupamedias de Rial, de la hija de Rial. ¿Es tanto el miedo que le tienen? ¿Tantas macanas se mandaron en la vida que tienen miedo que Rial los exponga? Qué pocos valores. Es increíble. Aceptale, preguntale. ¿Es nota? Es nota. No te lo deslegitimo. Ahora, recibirla con la cámara en el remís, los besos, los abrazos mientras la maquillás, mientras le buscan el vestuario. La sientan a panelear al lado de Majo Martino, que me extraña que no se haya quejado. Es una vergüenza. Es un acometimiento ante el trabajo periodístico de los chicos que conforman la mesa”, se quejó el comunicador.

Más adelante, Dente criticó a quienes lo tildan de resentido. “Las tarlipes resentido, muchachos. Tengo valores y me importa muchísimo esta industria. Me preparé, estudié, no me acosté con nadie, no le chupo las medias a nadie. Vengo y laburo como cualquier hijo de cristiano, somos laburantes. Es una vergüenza, deificar a los chorros. Es el colmo de los colmos. Los chorros son las víctimas ahora”, remarcó.

“Estamos rotos, nos merecemos Milei hasta el 2220, que venga y ponga las cosas en orden en este país. Rotos como sociedad estamos. Porque la tele es el reflejo, es una relación especular. Esto que ves en la tele, pasa en la calle. Los derechos de los chorros… vos salís y cagan a tiros a tu hijo, pero los chorros tienen sus derechos. No se te ocurra meterte con los derechos de los delincuentes”, agregó enojadísimo.

“¿Nadie piensa en la gente, en los damnificados por estos pibes? Le robaron la computadora que era el elemento de trabajo de una pobre mujer que vivía en Villa Adelina, objetos de valor, joyas, no sé si dinero. Les robaron todo, muchas veces. Podrías haber sido vos, Carmen, a la que afanaban. ¿Así recibís al chorro en tu casa, con honores, bombos y platillos? Vergüenza les tendría que dar. Caraduras, eso es lo que son”, cerró furioso.

Este lunes Morena Rial participó de Mañanísima, el magazine que Carmen Barbieri conduce hasta fin de mes en la pantalla de El Trece, donde se probó como panelista nada menos que en el lugar de Estefi Berardi.

Pícara como de costumbre, la conductora deslizó que como Estefanía se había ido era un actitud noble darle una chance a la hija de Jorge Rial, si bien fue debut y despedida, que siempre expresó sus ganas de trabajar como panelista televisiva.

Morena Rial en Mañanísima

Así las cosas, desde sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, Berardi reaccionó sin filtro alguno desde sus redes sociales a la presencia de Rial en el magazine de El Trece y su debut como panelista, acusándola de querer ocupar su lugar.

“¡Se sentó en mi silla!, ¿la querrán fija? Me cuentan que se mostró arrepentida de lo que hizo”, deslizó Estefi desde sus Instagram Stories haciéndose eco de las repercusiones que la presencia de Morena en Mañanísima generó.