La grave acusación de Luciana Martínez a Chiara Mancuso en Gran Hermano 2024

Y ella al instante le negó el episodio: "No, ¿Cómo te voy a empujar? Es un montón empujar a una persona". "Es lo que yo sentí", le explicó Martínez.

"A mi me dan miedo las cosas que vos repetís porque las cambias todas a tu favor. Las llevas y decís cosas monstruosas como por ejemplo que te empujo en la cocina", retrucó la hija del ex futbolista.

"Y también hay cosas que no me cierran que me han dicho que dijiste que yo te pregunto y me decís otra cosa. Yo nunca hablé de vos en esta casa porque cuidé nuestro vínculo, me pasó con todas las personas que quiero acá, entonces fue como una decepción", continuó Chiara Mancuso.

A lo que Luciana se defendió: "Yo en eso se que San (Sandra Priore) se manda muy al frente. Entonces sentí que se están burlando, se están riendo".

"Eso es lo que vos sentiste, no lo que fue de verdad", le marcó Chiara. Y Luciana le dijo: "Te encontré en dos fiestas que me agarraste el Fernet, dice Luciana el vaso".

"Cuánta gravedad hay en eso, disculpame", reaccionó con ironía la morocha. Y llamó a Sandra a la conversación luego de que la mencionó: "Vos hablo conmigo, a mí no me enoja que me lo vengas a decir eh", le marcó la mujer de La Plata a la bailarina.

Por último, Chiara Mancuso cerró firme: "Es muy bajo de tu parte que todo el tiempo primero estés victimizándote y me quieras meter a mí en un tema tan delicado que fue lo que hiciste en vivo y fue un papelón".

El duro comunicado de Gran Hermano para Luciana Martínez tras la denuncia de Bati

En Gran Hermano, Telefe, el Big emitió este miércoles un comunicado después de que Bati expresara su incomodidad frente a algunos comentarios que hizo Luciana Martínez.

"Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan diversos vínculos entre ustedes, amistad, compañerismo incluso conexiones donde la atracción dice presente. Yo aliento, celebro ese tipo de relaciones. La galantería, el piropo y también los comentarios en donde asoman doble sentido no tiene nada de objetables si ambas partes están de acuerdo", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve enfrente de todos los participantes.

"Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad.En las últimas horas ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento que existe entre Bati y Luciana y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella", siguió.

"Hoy en el confesionario Bati expuso este problema. Si bien manifestó que él mismo se encargaría de resolverlo, mi deber no obstante es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible, delicado, decidí, por ahora, no aplicar sanciones, pero quiero decirte algo, Luciana. Y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Quiero recordar que en mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, siempre y cuando cuenten con la aceptación y el consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice no", remarcó.

Por último, expresó: "Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad".