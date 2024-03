La increíble reacción de Furia ante la polémica salida de Agostina de Gran Hermano

Lo cierto es que desde su cuenta en la red social X, El Laucha, contó cuál fue la inmediata reacción de Juliana Furia Scaglione ante la sorpresiva salida de Agostina de la casa.

La tatuada prendió una vela instantes después de que la ex policía se retiró de la casa por decisión propia. La relación entre Furia y Agostina pasaba por su momento de mayor crispación y se hacía casi insostenible.

"Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte”, estalló Agostina durante la gala apenas el conductor anunciaba que Licha debía abandonar el reality.

“A ver, pará, pará un minuto. Agostina, este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir, las puertas están abiertas para vos y para los que se quieran ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Si querés irte, agarrá tu valija y dejá la casa”, le advertía al aire el conductor.

Instantes después, tras mostrarse muy angustiada, Agostina ratificaba su decisión de irse de la casa.

En Gran Hermano, Telefe, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación, quizás la más difícil hasta este momento, en la que se enfrentaron Juliana 'Furia' Scaglione, Lisandro Navarro, Agostina Spinelli, Isabel De Negri, Virginia Demo y Joel Ojeda. Sin embargo, segundos después de que el conductor Santiago del Moro anunciara que Licha tenía que abandonar la casa, Agostina pidió irse.

“Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. Me voy en este momento”, expresó la ex policía mientras Lisandro preparaba sus cosas para salir del reality.

Acto seguido, el presentador le pidió a Agostina que vaya al confesionario para que pudieran hablar de su repentina decisión. “Tengo miedo de quedarme. Tengo miedo de lo que me dijo ayer. Tengo miedo de irme a dormir a la pieza y que me clave un cuchillo, ¿sabés la cantidad de femicidios y homicidios que hay?”, dijo entre lágrimas.

Ahí, el conductor trató de tranquilizarla y le respondió: "Este programa se ve con muchas cámaras las 24 horas. Vemos el comportamiento de todos los jugadores. Cuando tienen que ser sancionados son sancionados, los van conteniendo también. Yo creo que si a vos el juego te hace mal o te sentís amenazada no tenés que estar en él, yo no te quiero ver así".

"Tengo miedo", repitió Spinelli muy angustiada. "Me quiero ir hoy", aseguró llorando. "¿No querés ni dormir en el SUM? ¿Sola?", le preguntó Del Moro. "No, no, me quiero ir hoy", reiteró destrozada. Lisandro Navarro se fue de la casa más famosa del país por decisión de la gente con el 61,6 por ciento de los votos.