La indignante actitud de Aníbal Lotocki en medio de la marcha en su contra: el video

En las imágenes que se vieron en el programa que conduce Pamela David se pudo apreciar claramente al polémico cirujano observando todo lo que sucedía afuera desde unas de las ventanas de su casa.

Incluso en un momento se puede ver como él registra imágenes de lo que pasaba en el exterior desde su teléfono celular mientras se movía constantamente.

Luego de las muertes del asesor de moda Mariano Caprarola y la actriz Silvina Luna, con pocos días de diferencia, el polémico cirujano quedó en el centro de todas las miradas de la sociedad.

Aníbal Lotocki fue condenado por la Justicia en febrero de 2022 a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina por lesiones graves ante los casos denunciados por Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa.

Polémica definición de la mujer de Aníbal Lotocki sobre la marcha por Silvina Luna: "Un asco"

María José Favarón, mujer de Aníbal Lotocki, habló con TN tras la marcha frente a su casa en la noche mientras salió de la vivienda para quitar los carteles que había dejado la gente en las rejas de la imponente casa.

Cuando la periodista le pidió unas palabras por el último adiós a la modelo y actriz y le comentó que era un día de “profundo dolor para todos”, Favarón respondió: “Para mí también. No crean que no para nosotros”.

Y sobre la marcha en la puerta de su casa, sentenció: “Esto es una barbaridad lo que hicieron. Esto no es una marcha de justicia, esto es un escrache total a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”.

"Esto no es respeto, es escrache y esto no está bien", remarcó la pareja de Lotocki, quien en medio de la entrevista fue sorprendida por una mujer que cuestionó a Lotocki.

“¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía? Lo que estaba haciendo...”, a lo que María José respondió: “Hace 15 años”. Y la invitó a debatirlo con un café de por medio, a lo que la mujer respondió tajante: "No gracias, con asesinos no hablo".

En cuanto a la manifestación, Favarón volvió a insistir: “Esto es un escrache, claramente. Pamela (Sosa) lo vendió en las redes como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites".

"Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellas eh”, cerró la pareja de Aníbal Lotocki.