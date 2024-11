La inquietante reacción de L-Gante al ser consultado sobre el embarazo de Wanda Nara

“No sabemos si Wanda está embarazada o no, pero lo que sí chequeé es que Mauro vino a la Argentina por este tema. Quiere sacarse la duda”, señaló el panelista.

Luego, Yanina leyó el diálogo que mantuvo con Wanda sobre la resonante versión de dulce espera, a pocos días de blanquear su relación amorosa con L-Gante.

“Yo le puse a Wanda ‘¿vos fuiste a una obstetra?’. Y ella me pone ‘no’. Y le digo ‘¿segura? Porque me llegó algo de una obstetra’. Y me dice ‘¿de embarazo?’. Y yo le pongo ‘sí’”, contó la panelista de Ángel de Brito.

Y siguió: “Ahí yo le pregunto ‘¿vos estás embarazada?’. Y no me contesta nunca más... Esta charla empezó el sábado, entonces, ayer la mañana le digo ‘¿leíste mi última pregunta? Me hacés pensar que sí (estás embarazada) porque si no me contestarías’”.

“¿Y quieren saber lo que me contestó L-Gante? ‘Decile que hablen con Maxi el Brother que él les dará la mejor respuesta’. Por eso les digo que son dos pelotudos”, cerró Yanina Latorre.

Wanda Nara L.Gante y Mauro

Kennys Palacios cruzó picante el rumor de que Wanda Nara esté embarazada de L-Gante

Con la llegada de Mauro Icardi a Buenos Aires este lunes tras su grave lesión en la rodilla derecha (rotura de ligamentos cruzados y meniscos) en medio del romance de Wanda Nara -su esposa- con L-Gante, como para completar el escándalo estalló una fuerte versión que indica que la conductora de Bake Off Famosos estaría embarazada del referente de la cumbia 420.

Así lo hizo saber Pepe Ochoa en LAM (América TV): "Mauro viene al país por algo que realmente cree. Él hizo un llamado hace un semana, en dos ocasiones, y tuvo una conversación con una médica obstetra [...] Él está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo".

En tanto, mientras la mediática y Elián Valenzuela aterrizaban en Buenos Aires tras su escapada romántica a Río de Janeiro donde pasaron el fin de semana junto a la hija de él, quien salió al cruce de la data del columnista del programa de Ángel de Brito fue Kennys Palacios a través de su cuenta de X -ex Twitter-.

"Jajajaaj Pepe Ochoa, amo como te inventás la historia del "embarazo" y que le conté a Mauro, espero seas el padrino jajaja", lanzó irónico el estilista y mano derecha de Wanda descartando así cualquier posibilidad de que Nara y L-Gante estén espetando un hijo. ¿Será? El tiempo lo dirá.