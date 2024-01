La jugada confesión de Nico Occhiato tras blanquear su romance con Flor Jazmín: ¿palito para Flor Vigna?

"Se fue dando no...", dijo Nico Occhiato mirando cómplice a Flor."Como quien no quiere la cosa y de repente...", añadió la bailarina. Y él comentó: "Después de tantos años, somos nosotros y acá estamos".

"Siempre laburamos en proyectos que demandan mucho tiempo", precisó Flor. Y Nico reveló cómplice: "Ayer lo charlábamos mientras tomábamos mate". Y hasta se dieron un beso."Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije", fue la jugada confesión de Nico.

Lo cierto es que la reacción de los fans no tardó en llegar desde las redes sociales y llegaron los comentarios y memes al escucharlos blanquear el romance después de tanto silencio. "Occhiamin es real", explotaron de felicidad los oyentes de los dos.

Embed

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato inseparables en Pinamar: la foto juntos en la playa

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato comparten trabajo ahora en Pinamar donde harán temporada de verano con su programa Nadie dice nada, Luzu Tv, pero parecen que comparten mucho más que el ámbito laboral.

Desde hace varias semanas, el ex de Flor Vigna y la bailarina están envueltos en rumores de romance que cada vez toman más fuerza pese a que ellos evitan referirse al tema en público.

Según mostró en fotos Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, los conductores disfrutaron juntos del último día del 2023 a orillas del mar en el mencionado balneario.

“Flor Jazmín, Nico Occhiato y Carlos (el perro de él) en la playa. ¡Acá para mí pasa de todo! ¡Hay amor! ¡Y me encanta la pareja!”, describió la panelista con la imagen en cuestión donde se ve a él con su mascota y muy cerca a Flor a orillas del agua.

Incluso, se sabe que la bailarina fue al cumpleaños familiar de la abuela de Nico Occhiato antes de ir de viaje a Pinamar, donde disfrutan del trabajo... ¿y amor?