Romina Uhrig demandó a su ex Walter Festa: los escandalosos motivos

La exdiputada, que demandó a Festa y tiene como abogado a Fernando Burlando, siguió: “El hijo fue el que me quiso hablar y contar cosas, cosas que las sabe Fernando y él se está encargando de todo. Hay cosas que me duelen un montón, audios hablando de mí, de lo que pensaba de mí, tengo audios feísimos de él”.

Luego, recordó: "Antes de que él sepa que yo iba a entrar a Gran Hermano no me quería alquilar, es lo mismo que está pasando ahora. Entonces yo estaba buscando alquiler como una loca. Cuando se enteró de que entré al reality, me alquiló y salió mostrando una casa. No sé si me las hizo porque veía que me iba bien y no se bancaba que se hable bien de mí”.

Por último, remarcó: “Yo le dije a Burlando que haga todo lo que tenga que hacer. Yo vengo de familia recontra humilde. Yo laburo de chiquita. Estoy muy tranquila porque jamás le hice nada a nadie”.

En medio de los rumores de crisis, Romina Uhrig compartió una jugada foto con su novio

Luego de los llamativos videos que se hicieron virales de Romina Uhrig divirtiéndose en un show de strippers, comenzaron los rumores acerca de un crisis en su reciente noviazgo con Damián Ávila.

Sin embargo, este lunes la ex diputada enfrentó los rumores y confirmó la solidez de su relación al postear en sus redes una inesperada foto íntima junto a su pareja.

"Ay chicos, tanto lío. ¿Quién no le tocó el cul... a un stripper? Era todo joda. A mi cuando me gusta alguien soy recontra seria, tímida. Todo bien con Dami, llevan todo para todos lados", declaró en Socios del Espectáculo (El Trece).

En cuanto a la foto, Romina publicó en sus historias de Instagram una selfie junto a Ávila, donde se los podía ver a ambos sonrientes en la cama mientras estaban vueltos en las sábanas.

"Te amo", escribió la ex participante de Gran Hermano en la misma publicación. Por su parte, él replicó la foto en su perfil y respondió a la declaración de amor con un te amo en inglés.