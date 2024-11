La liquidante actitud de L-Gante tras el tenso encuentro entre Mauro Icardi y La China Suárez

Cuando le preguntaron por Mauro Icardi, el referente de la cumbia 420 fue irónico: "Mauro... ¿qué Mauro? ¿Mauro Szeta?". Y luego aclaró: "La verdad es que no lo vimos".

Por otro lado, L-Gante manifestó que no hubo conflicto con La China Suárez, al contrario de lo que trascendió a los medios. "Con ella hicimos un tema... me acerqué a saludarla, nada más", sostuvo.

El artista enfatizó que "cada uno estuvo en la suya". "No he visto ningún conflicto, no hubo ningún conflicto. Eso es lo que habla la gente por lo mediático. Estuvimos todos en un mismo lugar, cada uno en la suya", agregó.

Wanda, que estaba junto a L-Gante, prefirió el silencio y no hizo declaraciones sobre lo que ocurrió con La China en Gardiner.

Embed

Apareció la foto del explosivo momento en que Wanda Nara encaró a la China Suárez

Anoche hubo un verdadero cónclave de la farándula. Mauro Icardi estaba cenando en un restaurante en Costanera Norte cuando Wanda Nara apareció en el lugar con L-Gante. Para colmo, a pocos metros se encontraba La China Suárez.

En un momento, la actriz se acercó al referente de la cumbia 420. La conductora de Bake Off Famosos la empezó a grabar con su teléfono y todo estalló por los aires.

Según contó Ángel de Brito, La China se puso incómoda al ver que Wanda la estaba filmando. "Le dijo: ‘¿por qué me grabás? Sos una mujer grande, estás de novia'. Y ahí se enojó Wanda”, detalló el conductor de LAM.

En sus redes sociales, Estefi Berardi compartió una foto del explosivo cara a cara entre la conductora de Telefe y la actriz.

En la imagen se evidencia que hubo una fuerte discusión entre Wanda y La China y quienes estuvieron presentes en el lugar aseguran que la cosa podría haber terminado muy mal.