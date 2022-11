La mamá de Tomás Holder reveló qué le dijo su hijo del romance con Ulises Jaitt

Embed

Gisela reveló qué su hijo no se opuso al noviazgo, pese a que es "muy celoso". "Me dijo: 'bueno mamá, si querés yo te banco una avión, así te venís más rápido", comentó.

Además, la mujer indicó que Holder elogió el físico de Ulises: "Lo conoce. Le conté que estábamos hablando y me respondió: 'Es fachero'".

Al finalizar, Gisela destacó qué fue lo que la conquisto del hermano de Natacha Jaitt. "Es lindo, muy caballero y un chico atento", cerró.

La tajante respuesta de Tomás Holder cuando le preguntaron si volvería a entrar a Gran Hermano 2022

Hace unos días, Tomás Holder reapareció en televisión. Después de unos días alejado de los medios, el joven estuvo en una videollamada con LAM (América TV).

En el programa de Ángel de Brito, el ex participante del reality de Telefe sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron si volvería a ingresar al juego.

"No, no entro", contestó el muchacho. "Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momentos", comentó el conductor de LAM. "Tomás Holder no entra más a GH", remarcó el invitado.

Ángel se mostró desconfiado de la palabra del joven, que suena como candidato ante un posible repechaje en Gran Hermano 2022. "Para mí vas a entrar y me estás mintiendo", cerró la figura de América TV.