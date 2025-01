La nostálgica reflexión de Cande Tinelli tras confirmar su separación de Coti Sorokin

Al tiempo que agregó, visiblemente movilizada: "Yo estoy bien, poniéndole onda, reencontrándome. Dejé todo por él y me olvidé de mí. Pero nada es suficiente a veces. Pero soy fuerte, voy a estar bien".

Cande Tinelli Coti Sorokin

Así las cosas, por estas horas Cande se volcó a sus redes sociales para expresar cómo se siente hoy en día ante su nueva situación personal, por lo que colgó una nostálgica reflexión en sus Instagram Stories que reza: "Cuando me toque mirar por el retrovisor de mi vida quiero ver (con todo el amor del mundo) que me jugué por lo que quería".

Cabe recordar que antes de casarse, Cande y Coti tuvieron varias idas y vueltas, donde el factor de discusión la mayoría de las veces habría girado en torno a los celos extremos del cantante, según supieron revelar en LAM en varias ocasiones.

Cande Tinelli reflexión x separación de Coti Sorokin.jpeg

Ángel de Brito confirmó la separación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: los detalles

El conductor Ángel de Brito había revelado este martes en LAM (América TV) que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se habían separado y explicó los motivos.

"No se conocieron en el trabajo, están casados"; "Separación escandalosa, tapa de revista, inesperada"; "Hay diferencia de edad"; fueron algunas de las pistas que había dado el presentador sobre la ruptura de dos famosos al comienzo del programa.

"Esta separación puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados", había sumado.

Luego, hacia el final del programa el comunicador contó: "Ella no se lo fuma más. Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hable frecuentemente. Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar".

Minutos antes de las 22, el conductor dio los nombres y reveló que la influencer y el músico están separados. "Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", informó.

"Cuando estuvo acá, en el programa, había dichos sus cosas, después remontaron y anunciaron el casamiento que a todos nos sorprendió", recordó Ángel.

Además, el periodista remarcó entonces que todavía no había hablado con "Cande o con Coti, ni con Marcelo (Tinelli). Aclaro porque van a decir 'te lo contó Marcelo'. De hecho, él es muy reservado con sus hijos".