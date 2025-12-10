La nueva vida que Hernán Drago proyecta en Bariloche: naturaleza, tranquilidad y una casa soñada

También Drago detalló cómo organiza sus escapadas al sur mientras continúa con sus compromisos laborales: "En Bariloche tengo una casa, la tengo libre para cuando quiero ir. Suelo irme una vez por mes, en la medida que puedo. A veces me voy cinco o seis días, a veces tres. Y pesco, que es una de mis grandes pasiones. Estuve hace unos pocos días porque soy fanático de la pesca con mosca: la temporada de la pesca con mosca abre el primero de noviembre, así que estuve allá del 30 de octubre al 4 de noviembre".

Qué dijo Hernán Drago al recordar la muerte de su padre

Hernán Drago emocionó profundamente al público cuando, en una charla con la periodista Maia Chacra, decidió abrirse y hablar por primera vez de la partida de su padre.

El modelo se mostró vulnerable al traer a la memoria uno de los episodios más difíciles de su vida. Con lágrimas contenidas, relató el fuerte lazo que los unía: “Todavía ni siquiera lo conté en los medios, eh... ahora que ha pasado un tiempito, por la herencia de apellido. Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente”.

Drago agregó detalles sobre el proceso: “Lo de mi viejo fue el típico caso que en pandemia muchos médicos hablaban de lo que iba a pasar después, que ya no se iba a hablar para esos momentos. Él en pandemia dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo, después tuvo demencia senil. Cuando tuvo que volver a su trabajo, ya en ese momento era una persona de 72 años, muy activa, pero empezó a olvidarse... un día se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar, empezó a desorientarse y terminó en un Alzheimer que tuvimos que llevarlo a un geriátrico para que tenga cuidado 24/7”.

Con voz firme, pero conmovida, explicó: “Y así entró en eso de que la enfermedad te va llevando. Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos -sus hijos, mi vieja, todos los familiares, yo soy el menor de tres hermanos-, que no sufra. No sufrió”.

El conductor también habló del peso simbólico de su apellido y del legado que recibió: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.

Con honestidad, reconoció: “Yo trato de hacer lo mismo, son bastante similares las historias. Lamento la pérdida”.

Por último, cerró con una reflexión sobre la vida y el paso del tiempo: "Gracias. Y lamento tu pérdida también. Pero la vida continúa y como hablábamos, nosotros somos gente feliz, gente de bien, que tenemos mejores y peores días. Esto está bueno también que la gente lo sepa. Que la vida nos golpea como a todos, sobre todo cuando entrás en esta generación, yo ya cumplí 50 años, y a esta altura del partido tuviste noticias durísimas de la vida como alegrías y felicidades que, hay que decirlo, tal vez no como la mayoría de la gente, que gracias a nuestras profesiones pudimos cumplir".