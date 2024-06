La periodista de C5N rompió el silencio y desmintió a Mauro de Gran Hermano por ¿el noviazgo que no fue?

"Mauro, ¿es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición?", quiso saber Pía Shaw. "Sí, es verdad. Nos vimos de vuelta, pero ella no sabía que era tanta la exposición la que teníamos", se sinceró el mediático.

"Tengo más data. Contá qué le molestó en la famosa heladería que fueron", siguió la periodista. "Me pidieron muchas fotos y a ella no le gustaba... le pedían fotos a ella también", respondió Mauro.

"¿Es verdad que te dijo ‘Mauro, me perjudicás en el trabajo. No me sirve este perfil’?", consultó Gastón Trezeguet. Y el exparticipante del reality expresó: "Sí, es verdad, me dijo eso. Ella tiene un perfil mucho más bajo y con el nivel de exposición que estoy teniendo es imposible".

Y planteó: "Sí me sorprendió que ella, trabajando en los medios, sabía la exposición que íbamos a tener". Pero según información que llegó a PrimiciasYa, Mauro no estaría diciendo la verdad sobre este vínculo y que "inventó" este romance para que se hable más de él.

Embed

La palabra en exclusivo de Antonella Ravinale sobre su relación con Mauro de Gran Hermano

Este medio de contacto con Antonella Ravinale para saber su versión de lo sucedido y aseguró: "Se dijeron muchas cosas que están extremamente alejadas de lo que realmente sucedió".

Al ser consutada sobre si en verdad fue novia de Mauro, la periodista no quiso dar más declaraciones: "Estoy enfocada en mi carrera y en los proyectos que estoy desarrollando. Agradezco el interés pero priorizo mi privacidad".