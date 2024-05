La picante interna de los rescatistas de Arturo con Gran Hermano: "No tuvimos feedback agradable de la producción"

"En el primer encuentro se dejó en claro que la casa de Gran Hermano era un lugar de tránsito para Arturo, no tiene dueño", remarcó con firmeza, ante la idea de que el Chino Martín Ku se quede bajo el cuidado del perro.

Embed

"Ayer hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos el feedback agradable y que no lo iban a devolver", continuó. Y dejó en claro: "Que el perro está en malas condiciones ahí no sólo lo ve Huellitas, toda la gente. Está ante situaciones de violencia".

"A criterio de ellos (por la producción del reality de Telefe) el perro está bien en la casa y por eso no lo van a devolver", cerró con incertidumbre sobre el futuro de Arturo.

Tras el escándalo entre Furia y Mauro Dalessio en los últimos días, en las redes sociales se inició la campaña #FreeArturo, donde los seguidores del reality exigen que el perro deje de inmediato la casa.

arturo intrusos.jpg

La decisión de Gran Hermano sobre Arturo tras la advertencia legal de los proteccionistas

Este lunes, la organización proteccionista Huellitas Perdidas, que fue quien rescató a Arturo del maltrato de sus antiguos dueños, emitió un comunicado a través de sus redes sociales admitiendo haberse equivocado al darle el perrito a Gran Hermano, Telefe, a efectos de promover la adopción responsable.

Lo cierto es que debido a que la organización solicitó la restitución de la mascota y la producción de Telefe se negó, Huellitas Perdidas anunció que tomará medidas legales.

Es así que durante la gala en vivo, este lunes por la noche Santiago del Moro anunció al aire la adopción de Arturito, dándoselo a Martín Ku, el participante a quien el perro reconoció de inmediato como su dueño ni bien ingresó.

“Chino quiero que sepas algo: vos ya sos el dueño del perro. Ayer me lo dijiste públicamente. ¿Qué significa eso? Por más de que el perro esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga su paseador, que tenga su mejor alimento, que tenga su medicación, que tenga toda la atención del mundo, tiene un dueño que sos vos”, le dijo del Moro al Chino.

“Así que sos el responsable de ese perro en esa casa... Sos el dueño, sos el papá de esa hermosura”, concluyó Santiago eludiendo así la solicitud de organización rescatista de la mascota, que lo cedió para que ingresase a la casa de Gran Hermano a fin de generar conciencia sobre la importancia de la adopción responsable.