La picante pregunta íntima de Pía Shaw al médico personal de Jorge Rial que sorprendió a todos

Tras ello, Pía no dudó en aportar una cuota de picardía al consultarle al médico de Jorge Rial si "¿La novia volvió con él?" -refiriéndose a la colombiana María del Mar Ramón- lo que a pesar de sorprender a sus compañeros en el piso, Capuya respondió hábilmente y desentendiéndose del tema.

"No, yo no la conocía a la... Yo no conocía ninguna novia", reaccionó el médico y amigo del ex conductor de Intrusos. Pero Analía Franchín intervino filosa: "Vos sos muy políticamente correcto, Guillermo. Te va a crecer la nariz como a Pinocho".

La incómoda actitud de More Rial al hablar sobre María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial

Tras haber viajado de urgencia a Bogotá junto a su hermana Rocío, a comienzos de mayo More Rial habló en vivo con Ángel de Brito en LAM (América TV). Allí, tras detallar cómo está su padre todavía en terapia, se refirió a la acompañante del periodista.

Fue Nazarena Vélez quien abiertamente sacó el tema al consultarle directa "¿Está asustada la novia de tu papá?", en referencia a Ramón. Y si bien More, algo incómoda, intentó salir del paso con un "¿Qué novia?", Yanina Latorre acotó “La escritora colmbiana” como para que no queden dudas.

En tanto ante el "Moreeee" del conductor, la hija de Jorge Rial atinó a responder: “Eh…. Es una amiga de mi papá”. Entonces De Brito quiso saber si "¿Ella les avisaba cómo iba la cosa?", More Rial confió: “Si, ella es muy buena chica".

Por último, la hija del ex Intruso cerró el tema aclarando que no está al tanto del real vínculo de su padre con la escritora colombiana. "No sé qué son, así que no te podría decir, pero nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, concluyó.