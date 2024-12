La picante reacción de Wanda Nara cuando le auguraron su vuelta con Mauro Icardi

“Yo soy una mina que me muevo en diferentes clases sociales. A mí me importa el corazón de la gente. Siempre fui un poco como que me tiraba lo mío, mis raíces. Puedo estar en Europa pero sigo siendo Wanda. Él tiene algo que me conecta con mi esencia. Me encontré con alguien que tiene mis mismos valores”, aseguró la mayor de las Nara sobre su actual novio.

Al tiempo que intentó justificar sus palabras con un viejo comentario justamente del delantero del Galatasaray. “Algo que de hecho decía Mauro en chiste cuando lo conocí, es que yo tenía más dinero que él porque estaba recién arrancando. Yo me enamoré de su personalidad. Con la cantidad de años que me conocen, saben que no me interesa el dinero de nadie”, aseguró Wanda.

Fue allí que a raíz de sus dichos, uno de los noteros presentes le hizo saber que el propio Mauro habría deslizado: que van a terminar juntos nuevamente cuando se calmen las aguas del escándalo mediático. Pero Wanda Nara no pudo evitar su sorpresa y reaccionó a pura risa irónica dando por terminada la entrevista al grito de “¡Es un montón! Me voy, me voy”.

Una médica desmintió a Wanda Nara que quiso exponer a Mauro Icardi con una cruel mentira

Este martes se conocieron chats de la madre de Wanda Nara con Mauro Icardi. La mediática filtró esas conversaciones para dejar en claro que hubo un intento de acercamiento con el jugador, pero él nunca respondió.

En una parte de los mensajes, Nora -a pedido de la mediática- le hace un planteo feroz al futbolista.

La mamá de Wanda le recrimina el affaire con La China Suárez, que fue el punto de quiebre en la relación, y un momento de mucho dolor para ambos. Y va por más. Nora le dice que la leucemia que le diagnosticaron a su hija fue por el sufrimiento producto de ese engaño.

Mariana Lestelle - TW leucemia angustia aclaración .jpg

"Mauro, aflojá un cambio es la mamá de tus hijos. Y seremos familia toda la vida. Está enferma Wan. Creo que ya te estás yendo de mambo vos. No te olvides de la leucemia fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu", fue uno de los mensajes que Nora le escribió en su momento a Mauro.

Al leer este mensaje, la doctora Mariana Lestelle decidió volcarse a su cuenta de Twitter para aclarar que esa afirmación es errónea.

"Las leucemias no se producen por angustia. Da angustia el diagnóstico. Sería muy importante que una institución de la seriedad de @Fundaleu aclarara estos dichos en los que se los invoca", advirtió la especialista, dejando en evidencia que Wanda intentó exponer de la peor manera al padre de sus hijas.