La preocupación de Marcela Tauro por la salud de su hijo: podría ser internado

“Me preocupa, no es que no le di importancia, me preocupó estos días. Se portó mal con el antibiótico y ahora estamos en esto”, explicó, porque parece que el niño no lo tomó como los médico le habían indicado y ahora el cuadro empeoró.

Tauro tiene a Juan Cruz junto al empresario José María Álvarez, al tiempo se separaron pero mantienen un gran vínculo. El empresario rehízo su vida amorosa y tuvo más hijos, con los que el adolescente se lleva muy bien.

Marcela Tauro contó su experiencia paranormal con el bebé que perdió

En su visita al programa LAM hace unos días, Marcela Tauro contó una anécdota impactante que tuvo a Jorge Rial como protagonista, ya que justo ocurrió luego de una pelea con él.

Lo cierto es que el miércoles en Intrusos, América Tv, la periodista reveló una experiencia paranormal al hacer un vivo con un médium de Estados Unidos.

Marcela perdió un embarazo meses después de haber nacido su único hijo, Juan Cruz Álvarez, y quedó impactada por esa charla que tuvo con el médium, quien le contó sobre el hijo que perdió hace 14 años.

“Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos. Y a mi me sorprendió y hasta pensé mal. Lo googlé y todo. Pero mi papá aparece siempre. Cuando yo tuve a mi hijo, yo sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas...", comenzó su fuerte relato.

"Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy”, reveló la panelista.

Y explicó: “Yo perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamente estaba muy débil”.

“En ese momento estaba mi novio, conmigo. No estaba en pantalla. Y aparecieron muertos de él, que menos podía saber el médium. Empezó a dar nombres y nos sorprendió”, recordó sobre el momento en que charlaba con el médium.

“Yo pensé que iba a sentir miedo con la charla. Pero al contrario, me dio más ganas de saber. Sobre todo por lo que me contó el médium del bebé. Me dijo que le tenía que poner un nombre. Y ahí aprendés un par de cosas", fundamentó.

"Hay que prender una vela para que eleven. Porque hay almas que no elevan, hay algunos que se quedan sufriendo. Hay gente que muere y por ahí no esperaba no morir. El alma queda. Su cuerpo se fue, pero el alma no sabe que le pasó y no eleva”, cerró Marcela Tauro acerca de su experiencia paranormal.