La reacción de Jésica Cirio tras el blooper hot en los Premios Martín Fierro 2022

A la rubia se le escapó una lola, el humorista Patricio Muzzio se dio cuenta y le avisó. Rápidamente, Jésica se acomodó el atuendo. Sin embargo, ese descuido se convirtió en lo más comentado de la entrega.

En una nota con Intrusos, la conductora se mostró sorprendida al ver lo que había pasado al aire.

"No lo puedo creer. Me acabo de enterar recién. Me dijeron 'acomodate' y pensé que se me estaba bajando, pero no, ya se me había bajado", expresó Jésica.

"Ella es muy pudorosa. Se sintió muy mal", añadió Flor de la V, que compartió habitación en el Hilton con la figura de Telefe.

Lo cierto es que las redes explotaron al ver el descuido hot de Jésica. "Fue un papelón", exclamó la conductora, lamentándose por lo ocurrido.

MasterChef Celebrity ganó el Martín Fierro de Oro 2022

MasterChef Celebrity, el certamen de gastronomía que conduce Santiago del Moro en Telefe, ganó el oro en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022, que se llevó a cabo en el hotel Hilton de Buenos Aires.

"Gracias del primero al último de los compañeros y compañeras que hicieron posible este oro. Hay tantas horas... tanto olor a milanesa... tanta pasión, tanta dedicación, tanto laburo. Gracias a Boxfishtv y Telefe", expresó el presentador de la competencia tras recibir el galardón.

"Gracias a todos por acompañarnos, siempre. La intención es seguir generando ese vínculo emocional con todas las personas que nos siguen. Y MasterChef Celebrity ha demostrado que eso es posible. Gracias APTRA y felicitaciones porque esto es de todos ustedes", resaltó Darío Turovelzky, directivo de Viacom y Telefe, en el escenario.

Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Analía Franchín, Juariu, entre otras ex participantes, subieron para acompañar al conductor a recibir el reconocimiento.

Germán Martitegui y Damián Betular, integrantes del jurado, estuvieron junto a Santiago en el escenario. Donato de Santis, en tanto, no fue a la gala porque se encuentra de viaje.

En la gran noche de los Premios Martín Fierro 2022, MasterChef Celebrity también se impuso como la categoría Mejor Reality y Producción Integral.