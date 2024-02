La reacción de Jorge Rial tras el tenso momento entre Furia, Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano

“Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”, sumó la figura de GH, ante la mirada de asombro de Santiago del Moro.

En su cuenta de Twitter, el periodista Nacho Rodríguez comentó: "¿Me parece a mí o Furia expuso a la producción? Qué fuerte este momento… ¿Que hubiera hecho @rialjorge en esta situación?".

En respuesta a ese posteo, Jorge Rial añadió: "Entro a la casa al toque y hablo a solas con ella. Metía a todos los pibes en los cuartos y un mano a mano. Sin red".

Furia crece placa a placa. Por esa razón, hoy no está dispuesta a que nadie la cuestione dentro y fuera del juego. Martín decidió sacarla de la placa para evitar que siga creciendo. ¿Seguirá siendo la favorita del público?

Después de la furibunda pelea entre Juliana Scaglione y Manzana, Gran Hermano (Telefe) le llamó la atención a Furia en el confesionario por sus constantes malos modos e insultos. Al tiempo que minutos antes de que Martín Ku anunciara que la salvaba de la placa final, volvió a discutir con el tucumano y terminó gritándole a Santiago del Moro.

“El público todo lo ve y va a elegir”, deslizó el conductor del reality antes de que "El Chino" decidiera la conformación final de la placa de nominados. “Obvio, háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo”, gritó entonces Furia mirando el televisor del living con el que interactúan con del Moro, refiriéndose a Manzana claramente.

Algo nervioso y descolocado por la situación en pleno vivo, Santiago se rio como para calmar las aguas, pero la doble de riesgo, lejos de calmarse, se levantó del sillón y siguió gritando: “Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”.

“Bueno, basta”, intervino nuevamente el conductor tratando de ordenar el aire del programa, que debía continuar con su dinámica habitual. En tanto, antes de volver a sentarse en su lugar la furiosa hermanita le habló a quien fue su mejor amiga dentro de la casa, Catalina Gorostidi, que quedó eliminada dos semanas atrás: “Volvé boluda, volvé”.