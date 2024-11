La repentina decisión de Mauro Icardi que complica a Wanda Nara

Esto habría incomodado mucho a Wanda, quien ese entonces se encontraba en Río de Janeiro con L-Gante y la hija de él, Jamaica.

En el ciclo Intrusos, América Tv, Karina Iavícoli contó detalles de la decisión que habría tomado Icardi hace instantes y que involucra directamente a su ex, Wanda Nara.

"Él(por Icardi) habría decidido viajar el fin de semana que viene a Turquía porque es algo que tiene que hacer sí o sí para empezar rápidamente con la recuperación que sería en Argentina", precisó la panelista.

Y remarcó sobre esto: "Se complicaría entonces un viaje que tiene Wanda a Tailandia contratada por trabajo por una marca. Ella estaba tranquila porque hasta este momento las nenas se iban a quedar con él".

La periodista contó además que el futbolista habría tomado la decisión de encarar la recuperación de su lesión en la Argentina y que "sería en uno de los tres departamentos que compraron juntos en el Chateau Libertador en su momento".

Veremos cómo cae esta noticia de Mauro Icardi de viajar el próximo fin de semana a Turquía en Wanda Nara, madre de sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El papá de Mauro Icardi rompió el silencio y se mostró preocupado por la separación con Wanda Nara

La escandalosa separación y conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece escalar día a día y desde Rosario se conoció el revelador testimonio de Juan Carlos, el padre de Icardi.

Desde el programa Intrusos, América Tv, fueron en busca de la palabra del padre del futbolista, quien respetuosamente accedió a dar unas palabras a Pablo Layús.

"No quiero ser un maleducado pero yo lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro", precisó Juan Carlos. Y reconoció que no está teniendo contacto con su hijo desde que llegó a la Argentina: "En estos días no tengo relación".

"Preocupado por la lesión, me preocupa", indicó sobre la lesión que enfrenta Mauro Icardi y dejó en claro: "Para toda mi familia siguen abiertas (las puertas de su casa)".

Juan Carlos sostuvo que "hace un tiempo" no ve a sus nietas (Isabella y Francesca) y contó que él está "tranquilo y trabajando".

En cuanto la escandalosa separación de Wanda y Mauro y la grave denuncia contra su hijo, el padre de Icardi comentó: "No sé, es cosa de ellos".