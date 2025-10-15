A24.com

¿SE LLEVAN BIEN?

La China Suárez y las fotos que evidencian el tipo de vínculo que Mauro Icardi mantiene con sus hijos

La China Suárez compartió una serie de imágenes que demuestran el tipo de vínculo que el jugador, Mauro Icardi, mantiene con sus hijos, Amancio y Magnolia.

15 oct 2025, 12:15
La estadía de La China Suárez en Estambul sigue dando material para hablar. Instalada en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi, la actriz vuelve a mostrar que su presente sentimental y familiar atraviesa un momento de calma y buenos gestos, aunque con una ausencia evidente: las hijas del futbolista no forman parte de la cotidianeidad que ella comparte en redes. Aun así, lo que publica alcanza para alimentar el interés de sus seguidores, que no pierden detalle de cada imagen.

image

En las últimas horas, compartió una nueva tanda de historias en blanco y negro que bien podrían pertenecer a una escena cinematográfica. La primera de ellas muestra a Icardi en una actitud completamente distendida, acompañado por un fogón y un mate. A su lado aparece Amancio Vicuña, el hijo menor de la actriz, observando el fuego con una expresión de absoluta fascinación. La imagen transmite un clima íntimo y relajado, una postal que refuerza la convivencia armoniosa que construyeron en este nuevo destino.

image

La segunda fotografía tiene como protagonista a Magnolia, que aparece jugando y captando la atención sin esfuerzo. Aunque no hay texto ni descripciones, la escena habla por sí sola y suma otro dato de color a la vida familiar que comparten.

Pero fue la tercera imagen la que despertó más comentarios. Allí se ve a Rufina Cabré contemplando el paisaje desde el balcón del hogar que habitan en Estambul. Lo que generó repercusión no fue la pose ni el entorno, sino la remera que lleva puesta, similar a un uniforme escolar. Ese detalle confirma algo que ya se venía suponiendo: la niña comenzó sus estudios en Turquía, un paso significativo para su adaptación.

image

La última foto fue, para muchos, el cierre perfecto. La China y Mauro aparecen abrazados, sonrientes y en una actitud que transmite complicidad. Sin necesidad de escribir una frase, acompañaron la postal con un emoji de corazón. Eso habilitó todo tipo de interpretaciones: desde quienes lo tomaron como prueba del gran momento que atraviesan hasta quienes lo vieron como una simple imagen familiar. De cualquier manera, el efecto fue el mismo de siempre. Una vez más, la actriz logró instalarse en la conversación pública sin pronunciar una palabra, simplemente compartiendo momentos de su rutina en otro continente.

¿Wanda Nara sigue odiando a La China Suárez tras el Wandagate?

Durante una entrevista en Sería increíble, el programa de Olga conducido por Migue Granados, Wanda Nara volvió a encender la polémica al referirse a la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía para vivir con Mauro Icardi. El jugador reside en Estambul junto a Eugenia “La China” Suárez, y sus declaraciones no solo involucraron lo judicial, sino que también reactivaron el enfrentamiento mediático con la actriz.

El tema surgió cuando le preguntaron si existía la chance de que Francesca e Isabella volvieran a vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda dejó clara su postura y respondió sin rodeos: "La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo", comenzó diciendo.

Lejos de evitar la cuestión, le repreguntaron si contemplaba instalarse nuevamente en Turquía. La conductora fue contundente y lanzó una frase que sonó como una provocación para la ex actriz de Casi Ángeles: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá".

Con esas palabras, Wanda dejó en claro no solo que no está dispuesta a que las nenas vivan lejos de ella, sino que además mantiene intacta su postura sobre el episodio que la enfrentó con La China años atrás. La referencia directa a ese conflicto hizo resurgir una tensión que parecía apagada y volvió a instalar una interna que muchos creían superada.

