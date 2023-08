La sorpresiva despedida de un integrante de Intrusos: "Me produce muchísima tristeza"

Emocionada, Maite resaltó el enorme compañerismo en el panel de Intrusos: "Me encanta este equipo. Fue un placer trabajar con Marcela Tauro, con La Ubfal, con Pablo, con los chicos, con Guido, con Pampito, con todos. Nos reencontraremos en algún momento".

Cuando le preguntaron por el motivo detrás de su salida, la periodista explicó: "Es una decisión personal. Quería dar un paso al costado. Estoy muy agradecida a este canal. Fue un placer".

Después de escuchar las palabras de Maite, Flor se levantó y le dio un abrazo cargado de afecto. "Gracias. Te quiero. Una gran compañera. Conocí una persona hermosa. Es un placer trabajar con vos", acoto la conductora.

Según pudo averiguar PrimiciasYa, por el momento no ingresará nadie al panel de Intrusos tras lugar que deja libre Maite. Guido Zaffora, Marcela Tauro, Karina Iavícolo, Pablo Layús, Pampito y Laura Ubfal junto a Flor de la V seguirán adelante con el éxito en los mediodías de América.

La emotiva despedida de Héctor Rossi, histórico locutor de Intrusos

En junio, el locutor Héctor Rossi, histórico integrante de Intrusos, se despidió al aire del emblemático programa de América TV. Flor de la V le dedicó una sentidas palabras para decirle adiós.

"Sos un compañero que voy a extrañar muchísimo por tu buena onda. Para mí era un desafío estar acá y, desde que vos ingresaste, fuiste un apoyo para mí", resaltó la conductora.

Flor expresó sus ganas de, algún día, volver a trabajar con Rossi. "Te voy a extrañar muchísimo. Me encantó trabajar con vos. Espero que la vida nos vuelva a cruzar", añadió.

El histórico miembro de Intrusos recordó que él se fue durante un tiempo del programa y, después de ese periodo lejos, habló con las autoridades de América para poder regresar. "Fue una decisión personal volver a Intrusos. Hablé con Fernanda Merdeni y le dije que quería estar", explicó.

Al finalizar, Rossi aseguró que su carrera toma otros rumbos, pero siempre estará al pie del cañón. "Ahora tengo otras cosas y se me dificulta mucho. Si no puedo dar el 100, prefiero correrme. Estoy para cuando me necesiten. Gracias a todos", concluyó.