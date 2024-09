La sorpresiva reacción de Zaira Nara cuando le contaron que Paula Chaves ocupó su lugar en Luzu

“La realidad es que yo no estoy en Rumis, en la diaria, porque mi agenda de viaje de madre y de laburo no me lo permite”, explicó la hermana de Wanda en una nota con Socios del espectáculo, El Trece.

A lo que el cronista Rodrigo Bar le marcó que Paula aceptó la propuesta de hacerse cargo de la conducción diaria del ciclo de streaming de Luzu en los días en que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña estén ausentes y ya comenzó a cumplir la labor.

Luego de un particular e incómodo silencio, Zaira aclaró al respecto: “Ah, no, pero no es mi lugar”. Y agregó sobre su postura de no aceptar el ofrecimiento de Luzu: “No sé puntualmente para qué día me habían llamado, para qué semana”.

“Cuando pasa algo así, me imagino que llaman a todas las conductoras que hay”, explicó Zaira Nara sobre la propuesta que rechazó y que terminó aceptando su ex amiga Paula Chaves, con quien se distanció hace un tiempo.

Lizardo Ponce le tiró un picante palito a Zaira Nara y ahora peligra su amistad: "Se confundió de..."

Días atrás, la modelo Zaira Nara cumplió años y fue al programa de streaming Nadie dice nada, de Luzu TV, para festejarlo en vivo.

La decisión de la hermana de Wanda no fue bien recibida por sus excompañeros de Rumis, quienes se quejaron al aire de la influencer por haber elegido pasar su día con la competencia.

Irónico, Lizardo Ponce le tiró un picante palito a Zaira: "Le mandamos un saludo a Zaira, que se confundió de dirección, pero le mandamos un beso enorme. ¡Zaira, te amamos! Era en Juncal, pero te amamos igual”.

En El Ejército de LAM, Pepe Ochoa compartió la entrevista que le hizo a Ponce en la entrega de premios Martín Fierro Digital, donde habló de su relación con Zaira.

"Yo la adoro, me llevo muy bien y fue muy generosa conmigo durante todo el verano. Nos gustó hacer el programa con ella pero bueno... hizo lo que tenía ganas, como cualquiera creo yo", expresó Lizardo.

"Me hubiese encantado que venga al nuestro en algún momento. Son chistes que nos hacemos todo el tiempo por WhatsApp, pero esta vez lo dije al aire y pasó lo que pasó. De mi parte, nunca voy a decir nada con maldad para ella. Al otro día le mandé un mensajito y ya", se justificó.