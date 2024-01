La sorpresiva revelación de Nicole Neumann sobre Manu Urcera en su debut como papá

Nicole Neumann embarazada en la playa.jpg

Así, en una entrevista con la revista Para Ti, Nicole sorprendió abriendo su corazón al referirse a Urcera como futuro padre: “Lo imagino muy apegado, pero a la vez muy osado, y yo que soy demasiado cuidadosa... Él es todo extremo… Pero muy cariñoso. Veremos... La realidad es que uno imagina cosas y dice ‘voy a hacer esto o aquello de tal manera’ y cuando tenés a tu hijo en tus brazos, todo cambia, todo lo hacés distinto, ¡quedas derretido a sus pies!”.

Claro que la modelo también confió sus sensaciones al llevar en su vientre el primer hijo del piloto, teniendo presente el peso familiar de los Urcera, al ser su marido el heredero del clan. "La panza salió muy rápido... Pero también con una sensación muy linda como de ‘el primero’ al ser primer hijo de Manu y toda su ilusión”, concluyó tan feliz y enamorada como ansiosa por tener en sus brazos al nuevo integrante de la familia. Pero para eso, deberán esperar hasta el mes de mayo próximo, casualmente el mismo mes en el que nació Luca, el hijo de su ex -Fabián Cubero- y Mica Viciconte.

Nicole Neumann y Manu Urcera en la playa.jpg

Nicole Neumann reveló por qué Manu Urcera no estuvo el día que se enteró del sexo de su bebé

Nicole Neumann están atravesando por un momento de plena felicidad. Después haberse casado con el piloto de TC Manu Urcera, la diosa de las pasarelas está disfrutando de su embarazo.

Hace unos días, en una nota con revista Caras, la modelo confirmó el sexo del bebé. "Será un varón de tauro o géminis”, expresó la rubia, que ya es mamá de Allegra, Sienna e Indiana.

En esa misma publicación, Nicole comentó que Manu Urcera no estuvo cuando supo el sexo de su hijo. ¿El motivo? El piloto de TC estaba probando autos para la próxima temporada automovilística del 2024.

Nicole Neumann Manu Urcera

En la entrevista, la modelo mencionó que aún no tienen definido cuál será el nombre del bebé. "Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada”, manifestó.

El nuevo integrante llegará a fines de mayo. Se trata del cuarto hijo de Nicole y del primero de Manu, que está feliz disfrutando de esta nueva etapa en su vida junto a su pareja.