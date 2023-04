La sorpresiva separación de Cachete Sierra y Fiorella Giménez tras un año y medio de relación

Embed

Ahora, a un año y medio de haber iniciando su noviazgo, Cachete y Fiorella pusieron fin a su relación. La noticia fue confirmada por Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Están separados Cachete y Fiorella. Se enamoraron en La Academia. Son los dos divinos. Los queremos", expresó la panelista, al hablar de la ruptura entre el actor y la bailarina.

Estefi advirtió que no la decisión fue de común acuerdo. "Tal vez no es para siempre. Terminaron en buenos términos", cerró la periodista del programa de Carmen Barbieri.

El reclamo de Fiorella Giménez a Cachete Sierra en La Academia

En la pista de La Academia de ShowMatch, donde nació su historia de amor, Fiorella Giménez le hizo una reclamo al aire a su pareja, Cachete Sierra.

La bailarina le recriminó su falta de compromiso en la relación. Ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli, la joven le hizo un pase de factura.

"A él no le gustan muchos los títulos, él dice pareja", le comentó Fio al conductor de Showmatch. "Estamos en pareja, somos novios, lo que quieran ponerle. A veces se me escapa y digo novia o mi pareja pero eso no cambia, nosotros nos queremos mucho", reconoció Cachete, un tanto sonrojado por la situación.