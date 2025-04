La Tana se mostró angustiada en Gran Hermano y podría tomar una dura decisión que lo cambia todo

Lo cierto es que la participante se mostró muy cansada y molesta por el horario en los habían levantado. “Es un forreada, yo me quiero ir. Me voy por una puerta o la otra y ya está. No quiero ni jugar por la moto, me chup... un huevo”, sentenció.

Acto seguido explicó que aún no se había acercado al confesionario para exponer su angustia pero que tenía intenciones de hacerlo en cualquier momento.

“Antes por lo menos los fin de semanas descansábamos, ahora ni eso hacemos. ‘A levantarse, a levantarse’, si ya limpiamos, qué cuesta que nos despertemos un poco más tarde. Ya no aguanto más, me pesa mucho el cuerpo”, planteó.

De todas formas, pensando en sus compañeros, concluyó: “Les juro que tengo ganas de irme. Sin embargo, tengo miedo de que me sancionen y que ustedes pierdan parte del presupuesto. Incluso, no tendría problema que me pongan en placa, pero no quiero perjudicarlos”.

La insólita actitud de La Tana de Gran Hermano al mostrar su tatuaje en una zona íntima: el video

En la noche del jueves se vivió un inesperado momento en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) que hasta sonrojó al mismísimo Santiago del Moro.

Lo cierto es que durante uno de los momentos de relax de los jugadores disfrutando del jacuzzi, según pudo verse en uno de los compilados del programa, Katia no tuvo pudor alguno en mostrarles a Furia, Eugenia, Selva, Ulises y Bati su tatuaje íntimo.

Mientras charlaban distendidos y tras revelar que usa lentes de contacto y anteojos simultáneamente para poder ver, y confiar que le gustaría operarse, de la nada La Tana se bajó parte de la bikini para mostrar su diseño.

Fue allí que Eugenia le consultó sorprendida si tenía depilada esa zona, pero la respuesta de Katia fue contundente: “No, la mitad, pero tengo todo tatuado” confesó orgullosa e inmediatamente les mostró un pequeño tatuaje con un par de ojitos.

Y mientras Ulises no podía creer lo que estaba viendo, las risas y el asombro fue total tanto en la platea del estudio de la gala del reality como así también el propio Santiago del Moro no pudo más que rematar el informe con picardía. “Indescriptible esta reunión”, concluyó risueño.