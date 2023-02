La tierna foto de Nicolás Cabré y su hija Rufina en la cancha de Vélez con un ídolo muy especial

cabre historias 1.jpg

Ambos con sus respectivas camisetas de fútbol disfrutaron del encuentro, de cara al nuevo inicio del campeonato, y un invitado especial, ídolo del Fortín, fue parte de las postales.

Se trata de Fabian Cubero, uno de los máximos ídolos de Vélez y del actor que, muy feliz, bajo el título “¡Qué fenómeno, por Dios!”.

Poroto, replicó el posteo en sus historias de Instagram con una cariñosa frase: “Siempre haciendo el aguante. Gracias, Nico”.

cabre historias 2.jpg

La desopilante reacción de Laurita Fernández al ver al doble de Nicolás Cabré

Los dobles de Bienvenidos a Bordo son muchas veces noticia. Hace unos meses, uno muy especial visitó a Laurita Fernández en el piso que conduce por la pantalla de El Trece: Nicolás Cabré.

Al ver al joven que, realmente, era muy parecido a su ex, la reacción de Laurita fue desopilante: “Yo voy a abrir la puerta y quiero ver la cara de todos, que nadie diga nada todavía, para mí está clarísimo. Para mí es él, pero ¿hace cuánto no nos vemos?”, arrancó la conductora.

“Yo no sabía que mirabas el programa. Miralo bien, miralo bien, no lo puedo creer”, agregó súper tentada la conductora que está en pareja con Peluca Brusca, su productor, y sumó: “Hay algo muy parecido, que es la manera de mirar, mirá los ojos, porque tiene esa manera de mirar”.

Embed

“¿Y te puedo decir algo más? Tiene un lunar ahí que también lo tiene. Sí, porque me acuerdo, ¿qué querés que te diga? No lo puedo creer, poné, ¿tenés el tema de Son Amores? Quiero ver su cara con ese tema de fondo”, siguió Laurita entre risas.

“Voy a decirle algo a la producción, espero que no hayan puesto una foto en la que yo estoy, que sea una foto sola, no me escrachen, pongan una del personaje solo”, cerró.