El hotel de los famosos definió los otros dos ingresos del repechaje

Embed

En tanto, el tercer ingresante producto del repechaje resultó de quien fue considerado mejor staff por parte del gerente del hotel, Gabriel Oliveri, y su equipo integrado por Juan Miceli y Christian Petersen. Y a pesar de un duro descargo de Martín Salwe, acusando a todo el grupo no haber ejercido sus funciones de staff como deberían, El Turco García fue elegido como el mejor desempeño ganándose el tercer lugar del cupo.

Turco García reepchaje ingreso.jpg El Turco García cerró el tercer ingreso a El hotel de los famosos a través del repechaje del reality.

"Muchas gracias. La verdad que me sorprende, porque soy de ser ordenado, todo, pero en mi casa no sé hacer muchas cosas”, agradeció sorprendido El Turco García. Y sumó "Yo creo que también agradezco a los profesionales que me eligieron, pero si no fuera por mis compañeros, que también me ayudaron un montón en todo, por ahí no podría haber ingresado al Hotel. Así que el agradecimiento es para todos ustedes especialmente”, completando así los tres participantes que se agregan al reality de El Trece, junto a Mónica Farro y Militta Bora.

Embed

El hotel de los famosos definió su primer ingreso del repechaje

A 5 días del comienzo del repechaje en El hotel de los famosos (El Trece), donde volvieron la mayoría de los eliminados y dos participantes nuevos, en la noche del viernes 27 de mayo se conoció quién es la primera de las tres personas que vuelven a incorporarse al reality para ir por los 10 millones de pesos como premio.

Tras competir Mónica Farro, Lissa Vera y Militta Bora en el juego del laberinto para ver quiénes disputarían el lunes siguiente uno de los lugares en el todos contra todos, los huéspedes decidieron salvar a la última de las tres, claramente la más contrincante más débil y fácil de eliminar luego.

Militta Bora primera reingresante.jpg Militta Bora, la primera ingresante a El hotel de los famosos gracia al repechaje del reality de El Trece.

“Militta, tus cinco días en el hotel ya quedan atrás. ¡Bienvenida oficialmente como integrante de El Hotel de los Famosos! Ya están en el hotel y sos la protagonista de esta noche”, anunció el Chino Leunis frente a todos los famosos en competencia. Al tiempo que la cantante, tan inocente como cuando entró al comienzo del juego, confesó su emoción por el gesto de los huéspedes. “Me emociona mucho. En un punto como que me quedo shockeada porque me elijan”, aseguró.

En tanto, luego el conductor de El hotel de los famosos informó cuáles fueron los tiempos logrados en el laberinto para saber a las duelistas de la H pare definir el segundo ingreso. Así, anunció que Mónica Farro logró el mejor tiempo, quedando en segundo lugar Lissa Vera. De manera que la gran favorecida de la noche fue Militta al ser salvada, ya que de lo contrario hubiera quedado afuera del reality.