La Voz Argentina 2022: tenía el micrófono abierto, dijo algo tremendo y los coaches la escucharon

Después de su performance, Lali Espósito le comentó a la aspirante que su micrófono estuvo abierto minutos antes de su actuación y se escuchó algo que dijo previo a pisar el escenario.

La intérprete de Disciplina tomó lo que escuchó de María Sol y lo usó para darle un gran consejo.

"Escuchamos tu respiración y escuché que susurraste: 'yo puedo, yo puedo'. Quiero que sepas que vos sí podes. Vos podes todo. Este no de las sillas, no significa que vos no podes. Ese mantra, que dijiste antes de cantar, te lo tenés que decir todos los días", fueron las palabras de Lali.

Escándalo en La Voz Argentina 2022: un participante puso en duda la seriedad del casting

Stefano Marocco, de 30 años, deslumbró a todos con su interpretación de My heart will go on de Celine Dion en La Voz Argentina 2022.

Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky se dieron vuelta para poder tener la voz del joven en sus equipos.

Marocco contó que, antes de presentarse en La Voz Argentina 2022, participó de La Voz México, un dato que para muchos fanáticos del programa fue controversial.

Pero ese no fue el único aspecto polémico.

Mau y Ricky mencionaron que lo conocían y le preguntaron si no había cambiado su look. "Antes, lo tenía tan largo que parecía Christina Aguilera", explicó el joven.

Lali, que no se dio vuelta, también identificó a Stefano. "¡Yo lo conozco! No hemos cantado juntos, pero lo conozco, lo sigo, me encanta cómo canta", expresó Lali.

Después de unos minutos, La Sole acotó: "Yo también te conozco.... te algún lado te tengo".

Stefano tiene más de 70 mil seguidores en Instagram y una amplia trayectoria. De hecho, tiene muchos de sus trabajos en YouTube, donde ha logrado miles de reproducciones.