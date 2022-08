Lali Espósito llevó su Chapetour a La Voz Argentina 2022 y ni Marley se salvó

Lali chapes La Voz Argentina 2022.jpg Los chapes de Lali Espósito en La Voz Argentina 2022 con Marley, Diego Poggi y Rochi Igarzábal.

Es por eso que primero agarró al host digital de La Voz Argentina 2022, Diego Poggi, que estaba transmitiendo para Twitch. "Acá no hay nada solidario, no hay concierto... pero bueno, es una especie de show", disparó Lali y siguió "Vamos a hacer ChapeTour. ¿Qué celebramos? El Team Lali ¡Qué equipo!", para acto seguido estamparle sus clásicos y ardientes besos ante los gritos de la platea. Y fiel a su estilo, entre irreverente y adorable, lanzó pícara: "Mi mamá me dice 'hija, dejá de besarte con tanta gente'".

Embed

Pero no conforme con ello, luego fue por Rochi Igarzábal, al escuchar a la platea cómo coreaba el nombre de la encargada de la emisión de El regreso del certamen y ex ex compañera de Lali Espósito de Casi Ángeles. En tanto, para sellar la noche de chapes en La Voz Argentina 2022, la jurado le pidió al conductor del reality que se arrodille (mide 1 metro 95 centímetros) para hacer efectivo su tercer beso de la noche.

Embed

Polémico apoyo de Esteban Lamothe a un mensaje contra Lali Espósito

Lali Espósito sigue adelante con su agenda de shows ardientes en el marco de su Disciplina Tour que sigue dando que hablar. Así, este fin de semana hizo delirar a sus fans en el Movistar Arena, que lució colmado, y luego de agotar la fecha del 3 de diciembre anunció una nueva fecha en el mismo estadio.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Cazzu, que fue invitada para entonar el hit Ladrón, y el momento más relevante fue el tremendo chape que se dio en el escenario entre Lali y el influencer Santi Maratea, que motivó el grito desaforado del público.

lamothe lali 1.jpg

El chape de Lali Espósito y Santi Maratea en pleno show generó la respuesta de los fans sorprendidos por la sensualidad de la artista sobre el escenario.

En este contexto, Esteban Lamothe dio un polémico like a un mensaje contra Lali Espósito en Twitter a un comentario que cuestionaba los clásicos chapes de la cantante en sus recitales.

"Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", fue el tweet al que Esteban Lamothe le dio me gusta y que Estefanía Berardi logró capturar.