Las divertidas sugerencias que le dieron a Rodrigo de Paul para el tatuaje que lleva como prueba de amor por Tini Stoessel

En sintonía con Tini, Rodrigo de Paul compartió el mismo mensaje -con un minuto de diferencia- en su perfil en Twitter.

A poco de conocerse la ruptura, en las redes se viralizó una imagen, en la cual se ve al jugador sin remera, mostrando su físico y luciendo un tatuaje que se hizo como prueba de amor por la estrella de la música.

Algunos usuarios empezaron a debatir en Twitter si Rodrigo Del Paul tendría que taparse ese tattoo. Las sugerencias que le hicieron al futbolista no tienen desperdicio.

Rodrigo de Paul

“De Paul se borró el tatuaje que decía Camila y ahora se tendrá que borrar el tatuaje que dice TINI. Encima se lo hizo hace días”; “Aún no entienden que no deben tatuarse nada con sus parejas”; “Terminaron su relación y De Paul acomodó su tatuaje: ‘Daniel Agostini”; “¿Cómo transformar o camuflar el tatuaje de De Paul? ‘¿Tini pelusa?’” y “El tatuaje de De Paul decía ‘Tini’. La salida futbolera, que le propuso su tatuador, me parece acertada: ‘Platini’”, fueron algunos de los comentario que le dejaron al ídolo de la Selección.

El llamativo pronóstico de una persona cercana a Tini Stoessel tras la separación de Rodrigo de Paul

En las últimas horas, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación, en un posteo que publicaron en sus redes. La noticia acaparó la atención de todos los programa de espectáculos.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", decía el mensaje que compartieron al confirmar la ruptura.

En DDM (América TV) debatieron sobre la separación. Yanina Latorre, que tiene un vínculo estrecho con la mamá de Mariana Muzlera, la mamá de Tini, estuvo en el ciclo de Mariana Fabbiani y sorprendió con un vaticinio sobre la vida sentimental de la estrella de la música.

"Soy muy amiga de la madre. Tengo un vínculo familiar", afirmó la angelita. Mariana Fabbiani también reconoció ser una "tinista" de la primera hora y manifestó su asombro por la ruptura: "Yo los veía re enamorados....".

"Creo que se quieren, pero, a veces, no alcanza solo con el amor", opinó Yanina y señaló que, tal vez, De Paul pretendía que ella tuviese más tiempo para la pareja: "Él es un jugador de fútbol. A lo mejor, necesita una mujer que esté en la casa con él, que lo acompañe".

En el cierre de la nota, la angelita pronosticó una pronta reconciliación. "Para mí van a volver", decretó. "Para mí también", coincidió la conductora de DDM.