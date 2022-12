Las fotos de Cristian Castro en Punta del Este ¿junto a una de sus ex novias? 

Y es precisamente con la diseñadora de moda argentina Heidy Clair, con quien supo vivir un fogoso romance allá por 2018 mientras todavía seguía casado legalmente con la violinista Victoria Urban, con quien estuvo muy pegadito Cristian Castro en un evento de La Barra en Punta del Este, junto a figuras como Zaira Nara o Mercedes Sarrabayrouse.

Con una sonrisa a flor de boca y siempre dispuesto a cantar cada vez que le acercan un micrófono, el mexicano así se mostró una vez más. Abrazados y bailando junto al resto de las celebrities, Cristian Castro no se despegó ni un minuto de Heidy.

Y si bien luego se escabulló astutamente para no ser visto si finalmente partió junto a su ex novia, la realidad es que al intérprete de Azul no le gusta estar solo por lo que ya resuenan por el este versiones de segunda vuelta amorosa entre el cantante y la diseñadora argentina.

Cristian Castro reveló el peligroso motivo por el que tuvo que irse del país

Cristian Castro se lució durante varias semanas como jurado de la primera edición de Canta Conmigo Ahora, que condujo este año Marcelo Tinelli por El Trece, pero lo insólito de esto es que el cantante mexicano que estaba viviendo en Buenos Aires, de un día para el otro se mudó a Uruguay.

El músico de 47 años supo tener una casa en nuestro país pero debió dejarla urgente tras sufrir un violento robo.

"Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito", expresó Castro en una entrevista con TN a mediados del es de agosto de este 2022. "Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático", continuó.

"Mi corazón es siempre de la Argentina. Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera", indicó.

Entonces, explicó: “Me fui a Uruguay para no molestar y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito", dijo y reveló que también se fue de México por varios robos sufridos.