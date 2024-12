Las fotos de las paradisíacas vacaciones en familia de Evangelina Anderson en Aruba

Además, en sus historias de Instagram, la influencer subió un video de una de sus hijas con Martín Demichelis arriba de una moto de agua en el medio del mar. En otro video también se ve a sus hijas Lola y Emma disfrutando de las olas.

Por otro lado, Evangelina compartió con sus seguidores qué desayuna en las vacaciones. La modelo subió una foto en donde se puede ver frutas como kiwi, pitahaya, pomelo y frutos rojos, un omelette con vegetales, jugo verde y un café con canela.

Evangelina Anderson aclaró si se separó de Martín Demichelis con un contundente video

En medio de las versiones de separación, Evangelina Anderson compartió un inesperado video en sus redes sociales. La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrarse en el recital que hizo Paul McCartney en el estadio Rayados de Monterrey, en México, junto a Martín Demichelis.

En las imágenes se la puede ver a la influencer en el concierto con un grupo de amigos cantando un tema del ex Beatle y allí, en los últimos segundos del video, aparece el deportista.

Cabe recordar que a principios de octubre Yanina Latorre había contado en LAM (América TV) que la pareja se había separado en México, país donde reside actualmente.

"A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, precisamente, cuando van a concentrar. No sé si un día, dos días, tres, medio minuto o una relación paralela", había detallado la angelita.

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", había agregado.