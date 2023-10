Las jugadas declaraciones de L-Gante sobre su ida y vuelta amoroso con Wanda Nara

L-Gante captura LAM.jpg

Así, al preguntarle entonces por sus declaraciones pasadas dando a entender que hubo un ida y vuelta amoroso con la mayor de las Nara, dejando más dudas que certezas Elián Valenzuela lanzó: "Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos". Y algo incómodo ante la repregunta sobre si efectivamente hubo algo con ella, confesó: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Además, sobre la chance de una "segunda vuelta" con Nara, L-Gante confió: “Siempre en la vida se puede, olvídate” dejando las puertas abiertas. Asimismo, aseguró que nunca se sintió lastimado por la hermana Zaira y concluyó aclarando: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.

Embed

Nuevo escándalo en las grabaciones de PH, Podemos Hablar con un famoso: "Se puso en modo Rincón"

Cuando todavía está fresco en la memoria de los televidentes el enojo y furia de Andrea Rincón con Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar, que luego pudo verse en gran parte al aire, esta semana otra figura volvió a estallar de ira durante las largas horas de grabación.

Así lo informaron desde Intrusos (América TV) en los minutos finales de la emisión de este viernes. "Tremendo escándalo en PH... Nuevo escándalo después del de Andrea Rincón, otro protagonista que enfurece en el medio de la grabación del programa. Estamos hablando de L-Gante", reveló Guido Záffora.

Y en tren de detallar la situación, que habrá que ver si sale al aire este sábado de manera completa, agregó: "Grabó las tres horas y en un momento sintió que lo hicieron pisar el palito hablando de Wanda".

Andy Kusnetzoff y Lgante.jpg

"Dicen que se empezó a explayar, como que se empezó a sentir incómodo por las cosas que estaba diciendo él solito. Empezó a meterse en un terreno del que no podía salir, se queda callado en el medio de la grabación, se empieza a enfurecer con él mismo, Andy le pregunta 'qué te pasa' y hace un descargo furioso contra él y la producción", completó el periodista sobre el nuevo escándalo en el rodaje del ciclo de Telefe.

Y mientras que Záffora completó relatando que lo que "dicen desde producción es que se 'brotó'. Se empezó a enojar, se empezó a envalentonar, se queda callado, la producción interviene, Andy le pregunta y ahí hace un descargo bravo", su compañera Karina Iavícoli sumo un dato no menor.

"Parece que en un momento estaban en el frente Pía Shaw, Karina Mazzocco, y algo le preguntan donde ahí él se va de boca", contó la periodista de América. Y según relató la intrusa, la propia producción del ciclo de Telefe habría dicho que Elián Valenzuela "Se puso en modo Rincón, pero que L-Gante dijo 'si yo fuese otro, me levanto y me voy. Sin embargo me quedo' y se quedó".