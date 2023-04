Laurita Fernández envuelta en una estafa millonaria tras promocionar un sitio de compras de celulares

Embed

Según un informe que se vio en América Noticias, muchas personas acudieron a la mencionada página tras ver que era promocionada por famosos, en este caso Laurita, hacían la compra de un IPhone y el producto nunca llegaba a destino.

Les entregaban un código de seguimiento trucho que nunca se actualizaba y el tiempo pasaba sin recibir nunca la compra. Se estima que alrededor de 100 personas cayeron en la trampa, de distintos puntos del país.

"Pido referencias y me mandan video de famosos que eso me da confianza. Me mandan un link donde hago el pago y nunca llegó. Me mandaron un número de seguimiento de Correo Argentino que era falso, no se actualizaba nunca”, sostuvo una de las damnificadas.

Y en pantalla mostraron la promoción que había hecho Laurita Fernández, que vendía al sitio como un "dato buenísimo": “Tengo un dato para pasarles que está buenísimo, es un sitio online que se llama Regalando, que tienen de todo…”, se la escucha decir a la conductora en la promo que hizo a través de sus redes.

laurita fernandez.jpg

La primera foto del elenco completo de Matilda, el musical que protagoniza Laurita Fernández

El 1 de junio desembarca en Argentina Matilda, el musical para pisar fuerte el escenario del teatro Gran Rex. La obra más encantadora y revolucionaria de los últimos tiempos será sin duda el evento familiar del año y se podrá disfrutar por 8 únicas semanas.

El elenco, integrado por grandes actores argentinos, dará vida a algunos de los personajes más amados de todos los tiempos.

Laurita Fernández sera la Señorita Miel, Agustín Soy Rada Aristarán, la tan temida directora Tronchatoro, José María Listorti y Fer Metilli el Sr y la Sra Wormwood, los singulares, excéntricos, ridículos y por momentos odiosos padres de Matilda.