Lo provocadores mensajes con los que Morena Rial se burló de la ex de su actual novio con advertencia incluida

“Tenés un dolor en el alma. Te re regalaste, ‘moñuda’ de mier...”, leyó la manicura tras el pedido del conductor para que diese a conocer el intercambio que mantuvo con la hija del ex conductor de Intrusos. Al tiempo que inmediatamente Morena se burló de su físico y subió la apuesta: “Encima me tratás de gorda y vos sos el doble”.

“Te vas a cansar de hacer uñas, muerta de hambre”, fue el siguiente y provocador mensaje de Morena a Yazmín, según sus palabras; así como habría completado burlona: “Te fuiste y te recabió, gorda gila. Besos”.

Por último, la hija de Jorge Rial le hizo una picante advertencia a la ex de su actual novio: “Dejá de mandarle mensajes al Eric, pesada. Encima me da risa porque ni bloqueándome lo lograste”.

En tanto, minutos después de todo lo expuesto por la ex de Eric en LAM, el propio Ángel de Brito contó desde su canal de Instagram que la influencer intentó evitar que la entrevista se concretase. "Morena no quería que Yas salga al aire. Nos ofrecía algo a cambio de bajar la nota", confió el periodista sin detallar puntualmente cuál fue el ofrecimiento... Algo que probablemente develará el lunes en ciclo de América TV.

Furioso desahogo de la ex del nuevo novio de Morena Rial con una dura acusación

Apenas un día antes desde las redes de LAM, América Tv, se había dado a conocer quién es el nuevo novio de Morena Rial tras confirmar su separación de Matías Ogas, padre de su bebé Amadeo.

Se trata de un joven llamado Eric, revelaron y sumaron que el muchacho es amigo de Alan Cañete, quien es el padrino de Amadeo y fue detenido acusado de prestarle el auto a Morena para el robo en la casa de Villa Adelina.

Pepe Ochoa reveló entonces que la hija de Jorge Rial tiene una relación con Eric desde hace dos meses y esto habría desatado la furia de la última pareja de él, quien lo acusó de serle infiel con Morena.

"Morena Rial libre y con nuevo amor llamado Eric", se indicó desde la cuenta en X del ciclo que conduce Ángel de Brito.

A través de las historias de WhatsApp, la joven identificada con el nombre de Yas lanzó picantes mensajes contra Morena y su ex novio: “History time de cuando mi ex me gorreo con Pepa Rial”, escribió.

Y en otro mensaje apuntó directamente contra Eric: “Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan! Muerto de hambre”.