Yanina Latorre reveló qué objeto encontró entre la ropa de su hija Lola: "¿Esta es la educación que te di?"

Yanina Latorre apuntó contra la mamá de Roberto García Moritán: "Es tan turra como el hijo"

Luego de que la mamá de Roberto García Moritán, Lucila Fernández Llanos, hablara con los medios y dijera que le llamaba la atención la reacción de Pampita tras la separación, Yanina Latorre arremetió contra la mujer.

En su programa radial de El Observador, la panelista de LAM (América TV) comenzó diciendo: "Está en este momento la mamá de García Moritán, que es peor que el hijo, dando una nota para A la tarde".

"Ella dice que le llama la atención la reacción de Carolina. Dijo 'que muestren pruebas de que Roberto fue infiel', esta mujer es de lo peor. En otro de los graph decía 'la única suegra que tuvo Roberto fue la mamá de Milagros Brito', o sea que está ninguneando a la mamá de Carolina. Yo te recuerdo a vos, turrita, ahora entiendo por qué tu hijo es como es, que él se casó con Pampita y la mamá de ella es la exsuegra de Roberto García Moritán", siguió.

Instantes después, disparó: "Esta mujer que es tan turra como el hijo y tan clasista como el hijo, porque los Brito son gente muy top y muy millonaria, y se ve que la mamá de Pampita no califica lo que esta mujer tiene en la cabeza".

"Moritán es un pelotu... pero tendría que callar a la madre, porque es una maleducada. Ya la llamó ayer a Pampita, le pidió que baje la espuma, ella la mandó a la mier... Es una atrevida, tu hijo no está negando la infidelidad, está lleno de minas, hay un montón de gente hablando y nadie salió a decir que no, y si Pampita lo deja... tiene que haber visto o comprobado, porque lo de la periodista política fue real, ella vio los mensajes, se enteró, lo perdonó y le dijo 'basta, macho', aseguró. "No paró, está lleno, la gente habla y ella debe tener pruebas", cerró Yanina.