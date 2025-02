Los explosivos audios de Camilo Castagnola confirmando lo peor de su separación con Juanita Tinelli

Pasados unos días de la noticia, este viernes mostraron en el mismo programa audios del ex de Juanita hablando con su otra novia acerca de su infidelidad y con despectivas declaraciones.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo, ya sé que es una piba de paso, y me hago cargo de la cagada que me mande con vos por calentura, pero ya se quien es mi prioridad”, le mandó a su novia sobre Juana.

Luego, en otra nota de voz, disparó: “Cuando vuelva a Cañuelas lo charlamos en persona y dejamos de pelotudear por mensaje. Yo sé que me equivoqué y tardé un montón en darme cuenta pero todos comentemos errores”.

“Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No pasa nada, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien. No entiendo porque llegas a creer que podía pasar algo más entre nosotros. No estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, expresó.

Pepe Ochoa confirmó la escandalosa separación de una famosa modelo: "Él tenía una relación paralela"

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa anunció la separación de una joven modelo y un polista. "Ella descubre que él tenía una relación paralela", contó el panelista.

La noticia fue contada a modo de enigmático como es común en el programa, y antes de anunciar los nombres de los protagonistas, el productor dio algunas pistas: "Ella es muy famosa, él es un tipo mega" y "fue una relación muy corta, empezó muy bien, terminó muy mal"; "Se puso de novia, cumplieron dos meses" y "Ella es modelo, él polista, es primer hervor".

"Ella es Juanita Tinelli que se separó de su novio Camilo Castagnola. ¿Qué pasó acá? Él va y viene, va y viene. Él estaba más en Cañuelas, y ella más en Buenos Aires. Entre viajes, idas y venidas, Juanita descubre que él tenía una relación parelela", reveló Pepe.

"Lo peor es que Juanita se entera porque alguien del entorno de Camilo, que no la soportaba, le contó directamente a Juanita la situación", detalló Ochoa.

Cabe destacar que hace menos de un mes la hija menor de Marcelo Tinelli había confirmado en sus redes el noviazgo con el deportista al compartir unas foto con él.