Lucía Galán contó el motivo que la tiene "bajoneada"

Entonces, contó que está analizando irse con ella: “Para llegar a la conclusión de si me iría a vivir a España, tengo que pensar qué haría allá. Porque acá tengo giras todo el tiempo con Pimpinela. Pero también tengo el hogar que es mi otra pasión, entonces yo también debería tener mi vocación extra artística en España. Así que por ahora la decisión es ir y venir las veces que pueda. Rocío viene ahora en diciembre”.

image.png

A esta partida, se le sumaron otras cosas que hacen que el estado anímico de la artistas no sea el mejor. “En plena pandemia, el 12 de enero de 2020 falleció mamá, arrancamos con el primer duelo. En junio me separé de Pablo Alarcón, segundo duelo. En agosto/septiembre me dijo Rocío que se iba a vivir sola. Entonces dije bueno, acá hay que aprender a soltar o soltar. Tenía que procesarlo, hacer terapia y todo lo que había que hacer”.

“Hago mucha terapia y trato de soltar”, explicó Lucía a Ángel. Entonces, se sinceró: “He pasado fines de semana muy triste, bajoneada, buscando mi lugar. Por eso hice mucha terapia. Yo estoy convencida de que cuando uno bordea los problemas y no los atraviesa, eso sale en algún momento. Ni las distracciones, ni el trabajo, uno tiene que tocar el fondo que haya que tocar. Llorar, vivirlo, estar triste y permitirte sentirlo, que es la única manera en la que uno puede salir a flote en cualquier problema que uno tenga en la vida".

Pablo Alarcón hoy: su nueva vida lejos de la actuación y de Lucía Galán

Tras un 2020 como punto de inflexión para todo el mundo marcado por la irrupción de la pandemia de coronavirus, la comunidad actoral argentina no fue la excepción. Y el reconocido actor Pablo Alarcón fue uno de los que reconvirtió su vida personal y profesional. Terminó su relación con Lucía Galán, se alejó de la actuación y comenzó un original emprendimiento gastronómico.

De todo esto habló el actor invitado a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri todas las mañanas en la pantalla de Ciudad Magazine. Así, sobre cómo quedó su relación con la cantante de Pimpinela con quien estuvo en pareja por más de una década, y cuál es su estado sentimental actual confió “Amo a Lucía, somos grandes amigos. Hemos terminado pero nos llamamos. Es una persona maravillosa pero no estamos juntos. Estoy solo con mis perros”.

En tanto, sobre cómo lo afectó al pandemia, Pablo Alarcón explicó que ante el cierre de todo de un momento al otro se encontró sin trabajo y se vio en la imperiosa necesidad de salir a hacer algo para sobrevivir. Allí es cuando surge su proyecto gastronómico. “Se llama El cocinero está frito. Voy a la casa de la gente y cocino. Voy con los músicos, hacemos un show, le organizo la comida, sirvo, levanto los platos, todo. Fue en la pandemia que se me ocurrió cuando vinieron a cobrarme el alquiler”, explicó el actor.

Pablo Alarcón y su emprendimiento gastronómico El cocinero está frito, en el que junto a lleva a eventos privados teatro y cocina a domicilio.

Además, Pablo Alarcón se refirió al proyecto de ley pancitas llenas que apoya y por el que lucha. “Me da mucha pena. Es muy injusto y muy innecesario porque con un poco de voluntad de los gobiernos se puede lograr el consenso para sacar esta ley que me parece totalmente justa, porque se gasta dinero en cada pavada”, aseguró sobre este proyecto por el que las empresas donarían el 0.04 de sus ganancias para quienes más lo necesitan.