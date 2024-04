Luciano Castro reavivó un antiguo amor con la ex de un famoso tras separarse de Flor Vigna

“No se enojen, los amamos, nos encanta que estén juntos. Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani", indicó en el segmento de bombas Paula Varela.

Y agregó sobre el reencuentro entre Griselda y Luciano: "Ellos ya tuvieron un romance en el pasado y Griselda lo ha blanqueado con mucho amor. Ahora que Luciano está separado se reencontraron, andan en algo".

Por su parte, Adrián Pallares recordó cuando la actriz se sintió incómoda con algunas actitudes de Juan Darthés en la ficción Patito Feo, y Luciano estuvo a punto de salir en su defensa: "Cuando fue el episodio Darthés, donde Griselda vivió episodios de destrato, en un momento Luciano casi lo va a buscar".

En tanto, en una visita al programa de Susana Giménez, la propia Griselda reconoció ese romance que vivió con Castro años antes. Ahora parece que el fuego entre los dos, ambos solteros, se vuelve a avivar.

luciano castro griselda siciliani.jpg

La tajante confesión de Sabrina Rojas sobre una posible reconciliación con Luciano Castro

Sabrina Rojas estuvo invitada al ciclo Noche al Dente, América Tv, y explicó si existe alguna posibilidad de reconciliación con Luciano Castro, padre de sus dos hijos Esperanza y Fausto, de quien se separó en 2021 tras 12 años de relación.

En charla con Fer Dente, la actriz y conductora de Pasó en América dio detalles de la relación con el padre de sus hijos y reveló qué le dice su círculo íntimo sobre el actor.

"Estamos en un momento hermoso (con Luciano). Nos admiramos de nosotros mismos de la buena comunicación que estamos teniendo”, remarcó Sabrina Rojas.

Y cuando el conductor le marcó de las ganas que hay en la gente que vuelvan como pareja, Sabrina explicó: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dice gente que me conoce y gente en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘que buen momento que pasamos’”. Aunque dejó en claro: “Pero él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mi y yo no lo guanto a él".

“Me volví a poner en pareja, al separarme de Luciano, a los 4 meses, era como mi primer novio. Separada, después de 12 años con Luciano. Entonces hubo muchas cosas que fueron vivencias por primera vez. Hoy me pongo a pensar y digo: ‘fue muy reciente que me puse de novia, era muy nueva en eso, un papá de mis hijos, mis hijos que conocen al novio, y creo que si hoy vuelvo a estar en pareja hay muchas cosas que haría de otra manera”, analizó la invitada.

Y sobre cómo es cuando está enamorada, la actriz explicó: “Yo me enamoro fuerte, cuando me pongo de novia es porque me imaginé envejeciendo con esa persona, me enamoro tanto que después mi duelo es difícil, hace 6 meses me separe y sobreviví, pero adentro estaba rarísima”.

“Hace un mes me amigué con la soltería . Mi cabeza giró, es un tiempo de duelo, soltera divertida. Es hermoso esto de pensar en la libertad y de no explicarle nada a nadie, de pensar solo en mí, no tener que darle explicaciones a nadie. Soy difícil para conocer gente nueva, la pasamos bomba pero de ahí a tocarte me tenés que gustar muchísimo”, continuó Sabrina Rojas sobre su presente tras separarse del Tucu López.

Sobre Flor Vigna, ex de Luciano Castro, contó el diálogo que tuvieron ante los cruces mediáticos: “Tuvimos una charla, ella creía cosas que no eran, terminamos teniendo una charla muy genuina, buena onda ,y terminando la charla ella me dijo: ‘me encantaría que esto lo podamos contar en un podcast’. Y yo dije, ‘pobre Luciano, dejemoslo en paz al gordo’. Y le dije: ‘veamoslo más adelante’. Porque si no iba a parecer que esto lo habíamos hecho con un proposito. Rarisimo. Como hacer de amiga de la ex. Ella tiene la suerte que no lo ve más”.