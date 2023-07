Luciano Castro se volvió viral por una curiosa foto que causó furor en las redes

"Pensé que eras Luciano Castro"; "Qué grande Luciano Castro, departamento de soltero y rejuvenecido" y "Pensé que todo el lío era por Luciano Castro con una bolsa de carbón, hasta que me digné a ver bien la foto y no era él", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la red social.

Luciano Castro parecido.jpg

El joven, parecido a Castro, divertido por la similitud que le encontraron los internautas, reveló que se lo dicen todos los días. Además, compartió los memes que los tuiteros hicieron sobre su parecido con el actor.

luciano castro parecido 2.jpg

Luciano Castro habló de los rumores de crisis con Flor Vigna y dejó una picante reflexión: "Salvo que..."

Hace unas semanas comenzaron a instalarse rumores de una fuerte crisis de pareja entre Flor Vigna y Luciano Castro. No obstante, hace pocos días el actor le dedicó un mensaje a la cantante vía redes sociales por su cumpleaños número 29, algo que calmó esos trascendidos de crisis.

En este sentido, Luciano Castro habló con Catalina Dlugi en su ciclo radial y enfrentó estos comentarios de supuesta pelea con Vigna: “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, dijo contundente.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezas a joder a terceros”, agregó el actor.

Flor Vigna y Luciano Castro.jpg

Y sobre la incorporación de su novia al Bailando 2023, Luciano dejó en claro que no se mete para nada en su carrera y decisiones artísticas: “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”.

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona. Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”, cerró el actor.