Luis Ventura y Jorge Rial, cara a cara: detalles del encuentro

"Y se nos suma el doctor Pascual Fariselo... juntos somos más!!", agregó y finalizó de forma filosa: "QUERÍAS CANDOMBE? VAS A TENER CARNAVAL".

Luis Ventura

Lo cierto es que en las horas previas, Primicias Ya habló con el abogado del periodista, Martín Francolino, y el mismo detalló: "Vamos a reconvenir por daños y perjuicios por una suma de 1M. USD, más las denuncias penales que va a tener por calumnias e injurias y otros delitos que estamos analizando en base a todo lo que paso Ventura de pruebas".

A su vez, si bien se trata de un momento tenso y es evidente que la relación de ambos no está en su mejor momento, el letrado opinó acerca de cómo está su cliente en estas horas previas y declaró: “¡Súper!”

Luis Ventura y su abogado

La teoría de Luis Ventura sobre el odio de Jorge Rial en su contra: "Creo que él está..."

Jorge Rial y Luis Ventura fueron grandes compañeros de trabajo y amigos entrañables. Tras la salida del presidente de APTRA de Intrusos, la relación nunca volvió a ser la de antes. Ahora, en un momento de enorme tensión, el conductor de Argenzuela lleva a la Justicia al periodista de América TV.

Este viernes en A la tarde, el panelista arrojó una teoría, que explicaría por qué Rial trata de vincularse a él, al menos, desde los tribunales. "Creo que Jorge está enamorado de mí. Lo digo de verdad", sostuvo.

Ventura dio los argumentos detrás de su hipótesis. "No suelta. ¿Qué tengo que ver yo con él ahora, 10 años después? Dale conmigo, con APTRA, con el Victoriano Arenas, con El Porvenir. Yo no lo nombro", añadió.

Embed

El periodista recordó que, hace poco, tuvieron una acercamiento, pero él se sintió traicionado: "Se juntó conmigo para pedirme disculpas. En lugar de pedirme disculpas, se sacó una selfie y salió corriendo para subirla a la redes y promocionar su programa".

Al finalizar, Ventura remarcó que no tiene intenciones de entablar vínculo alguno con su colega. "No le di más bola. De hecho, no tengo el teléfono de él", concluyó.