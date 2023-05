Macarena Paz habló de la salud de su hija Abril, quien nació con un síndrome genético poco conocido: "Pasamos mucho sufrimiento"

En charla con el sitio Teleshow, Macarena Paz habló por primera vez del nacimiento de su hija y cómo pasó ese tiempo en que le detectaron el síndrome genético a la bebé, por el que pasó tres meses en neonatología.

macarena paz 4.jpg

“En algún momento alguien me preguntó si yo sentía que Abril había venido a este mundo con una misión o con un propósito. Y realmente siento que sí, pero que va más allá de cualquier misión o propósito, más allá de sus discapacidades o limitaciones. Yo siento que, como todas las personas, ella vino a ser feliz y a hacernos felices a nosotros. Y la verdad, lo está cumpliendo porque nos hace inmensamente felices. Somos una familia con muchos desafíos, muchas cosas por delante que hay que hacer, trabajar y estar atentos, pero realmente disfrutamos", indicó la actriz.

Y agregó: "Tenemos momentos de mucho amor y disfrute como cualquier familia que se ama, que está unida y que tiene una crianza basada en el respeto, en el amor, en la comunicación. De verdad podría decir que sí, que somos muy felices y que más allá de muchos desafíos que tenemos, y de días grises que puede haber, estamos muy contentos de la llegada de Abril a nuestra vida”.

Sobre el momento en que el médico les dijo que quería realizarle estudios a la bebé porque no notaba algo en los parámetros normales, Macarena recordó: “En ese momento no entendíamos nada. Lo primero que pensé era que estaban equivocados con lo que habían visto. Que estaba mal, que no podía ser, que en un ratito Abril iba a estar en la habitación con nosotros y que pronto nos íbamos a ir a casa”.

macarena paz.jpg

La hija de la actriz pasó tres meses en neonatología y ella explicó: “La primera vez que vinimos a casa sin Abril obviamente fue fuerte -se sincera-. Sin embargo, uno usa estrategias mentales para no pensar demasiado. Hay que hacer esto, esto y esto -ejemplifica-. Te ponés práctico para tapar un poco las emociones, para que no sea una locura”.

“Había noches que eran muy duras, al otro día uno renueva la energía y piensa que cada vez falta menos para volver a casa. Y se queda con ese pensamiento”, se sinceró Macarena.

Y sobre lo que sintió en esos meses de angustia, comentó: “Un poco de todo, es un mix. La cabeza en ese momento explota. Va y viene de pensamientos y te vas a los peores miedos, terrores, pesadillas, locura. Y después, de un momento a otro te levantás y decís ‘vamos, vamos’, y le ponés toda la garra, la mejor, y sabés que tu energía y tus pensamientos te van a mantener cuerdos. Y te va a ayudar tu hija, tu familia, quien sea, para ir mejorando. Sí, tuvimos muchos miedos, mucho terror, muchos pensamientos, mucho sufrimiento, por supuesto”.

macarena paz 1.jpg

La felicidad de Macarena Paz por la primera salida de su hija Abril

La actriz Macarena Paz compartió un emotivo posteo en Instagram después de subir por primera vez a la terraza con su hija Abril, y su pareja, y que la beba reciba por primera vez los rayos del sol tras el alta médica.

"Mirá si me iba a imaginar yo que la felicidad era subir a la terraza y ver cómo por primera vez un rayito de sol le pega en la cara a mi bebé, verle la cara de felicidad y de asombro por sentir un vientito fresco en la cara", reflexionó Macarena Paz.

Y siguió: "Darme cuenta que ya no tengo dudas, serás una aventurera de esta vida, y nos transportarás cada día a caminos y senderos que no imaginábamos pero que estamos listos y dispuestos a acompañarte".

"Hija hermosa poderosa y valiente. Te admiro y prometo darlo todo para salir de mis miedos y mis zonas de confort para estar a tu lado cómo vos lo necesites. @rodri_persa", finalizó muy emotiva.