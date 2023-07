Marcela Tauro se refirió a las duras versiones sobre la salud de Wanda Nara: "No podemos especular por rumores"

Wanda Nara

"Me puse en el lugar de ella y me pongo en el lugar de ella y de su familia. Yo pienso en los chicos... tiene 5 chicos chicos, entonces... No hay parte oficial, no hablamos con ningún médico de ella, no hablamos con ningún familiar" remarcó Tauro para explicar el por qué de la cautela al abordar el tema, en clara referencia a Lanata que se preguntó al aire si hay "una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo".

Al mismo tiempo, la conductora de Intrusos puso énfasis en destacar lo que dijo Andrés Nara: "Está todo blindado, no contesta ni Kennys, ni Nora, ni Zaira que está viaje, entonces no podemos especular por rumores que nos llegan permanentemente de ella, como de todos".

Así, segura de sus palabras, Marcela Tauro agregó que "Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico. Lo tiene que contar la persona que lo está pasando, o la familia. No hay una corporación, no hay un complot".

En las últimas horas causó gran conmoción la noticia de la internación de urgencia de Wanda Nara y posterior alta médica, en medio de un total hermetismo sobre su cuadro de salud.

La conductora estuvo internada unas horas en el Sanatorio Los Arcos y luego de una serie de análisis recibió el alta. No obstante, este viernes Jorge Lanata desde la radio dio un preocupante parte sobre la mediática, al contar que tiene leucemia.

La noticia dio la vuelta al mundo y los fanáticos del equipo Galatasaray de Turquía, donde juega Mauro Icardi, lanzaron rápidamente una cadena de oración desde las redes para pedir por la salud de Wanda.

“El estado de Wanda Nara es grave, está bajo vigilancia. Dios, sánala”, “Wanda Nara fue llevada a un hospital. Espero que no sea nada grave, espero que se recupere pronto”, “Todo nuestro futuro depende de esta mujer”, fueron algunos de los mensajes en las redes que dejaron los fanáticos del popular club turco.

Cabe recordar que la hermana de Zaira ingresó al centro médico privado el miércoles a la noche por fuertes dolores abdominales y los análisis demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos.

Tras los estudios correspondientes, Wanda recibió el alta el jueves y se encuentra descansando en su casa con la compañía de sus seres queridos.