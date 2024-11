Marcelo Polino y su amor secreto: la historia que salió a la luz

En tanto, absolutamente sincero reconoció cuáles han sido siempre sus prioridades. “No chongueo. Tengo la líbido puesta en otro lugar. Mis amigos me joden. Yo no soy una persona que tenga una vida sexoafectiva importante. Siempre tuve objetivos laborales y me gusta estar solo. De hecho, no he convivido con nadie. Yo estoy tan enamorado de mí que es difícil que me pueda enamorar de otra persona. Lo que yo me doy, no me lo va a dar nunca nadie”, explicó.

Pero fue allí cuando recordó la importante relación sentimental que mantuvo en reserva por muchos años con Carmela Fisher, nada menos que la hija de Pipo Pescador, con quien vivió en España. “Me fui a vivir a España con la hija de Pipo, que era mi pareja, Carmela”, deslizó con un dejo nostálgico ante el paso de los años y su amor de juventud del que guarda el mejor de los recuerdos.

Marcelo Polino - Martín Fierro Latino.jpg

Marcelo Polino hundió a Pepe Ochoa con su letal devolución en el Cantando 2024

Este jueves, en el Cantando 2024 (América TV), el participante Pepe Ochoa y su partenaire Sol Bardi interpretaron Tango de Roxanne del musical Moulin Rouge, y el jurado Marcelo Polino lo evaluó con la peor nota.

"Primero, no la cancherees con que sos el mejor del reality, porque acá de un plumazo volaste a la calle", comenzó diciendo picantísimo Polino en su devolución. "Segundo, no entendí eso del velador con que la seguías, no cumplió ninguna función. No iluminó nada, no aportó nada", le preguntó sobre su puesta en escena.

"La luz representaba ese momento que ella vende su cuerpo a los hombres", le explicó Ochoa. "Fallido, fallido. No, no. No es por ahí, chicos. Vengo más generoso, voy a valorar la galera. Buenas noches", dijo el jurado e inmediatamente puntuó a la pareja con un 1.

Ahí, intervino la coach del participante: "El arte es subjetivo y la teatralidad también".

Luego, Pepe defendió su performance: "El jurado puede votar lo que tenga ganas, porque es un reality. Ya nos pasó una vez con Amor gitano que nos tiraron todo abajo. Yo vengo acá a hacer cosas que me representen a mí".

"El jurado es parte de este proceso, lo respeto, me parece que está bárbaro, y después el resto me tiene sin cuidado", agregó Ochoa. Por último, aseguró: "No me deprime que me pongan un 1, porque estoy muy contento con lo que trajimos a la pista. Si yo estuviese dubitativo creo que sí me modificaría".