Marcos Camino de Los Palmeras habló de su polémica frase sobre la violación

Más de 25 mil personas seguían atentamente la actuación de Los Palmeras, cuando el acordeonista de la banda santafesina, Marcos Camino, se dirigió al público con una frase que causó incredulidad en los más atentos, el resto aplaudió y festejó.

En la previa de "Soy Sabalero", Marcos Camino dijo: “Les tengo que contar algo. La verdad a nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema porque Colón juega tan horrible, pero el tema le gusta a la gente… Colón es como los violadores siempre nos rompen el tujes en los penales. Los violadores- viste- que los llevan en cana y dicen que los hacen bosta... a nosotros también en los penales… Patronato el otro día, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales. Un aplauso para Patronato”.

Marcos Camino enfrentó la polémica que generó su frase en pleno show

Marcos Camino del grupo Los Palmeras se refirió a la repercusión que tuvo su frase en pleno show en una entrevista radial con REC Santa Fe.

"No tenía intenciones de joder ni molestar a nadie. La gente está muy sensible y toma las cosas a la tremenda, no se puede hacer una broma. Está todo mal y no fue mi intención", comenzó el músico.

Y explicó: "En este caso estaba hablando de lo bien que estaba jugando Colón, creo que a cualquier colonista que le preguntes te va a decir lo mismo".

"Voy a cumplir 72 años, ya estoy más allá, no me importa nada. A mi edad uno ya es inmune a todo este tipo de cosas. Como no pasa nada importante entonces se dedican a comentar esas estupideces", argumentó Camino.

"Si me equivoqué, cuando vos querés aclarar oscureces, y la gente que me conoce sabe cómo soy y a veces por querer hacerme el chistoso... Es como el jugador que hace una jugada de más y se pierde el gol. Bueno, yo hice una jugada de más, pero sin mala intención", siguió el acordeonista.

Y cerró: "No sé qué palabra es la que tanto molestó. Lo que quise decir es que como se dice vulgarmente es que a Colón siempre lo garch.. en los penales. No sé, a la gente le molesta eso. Preocupémonos por no ser un pueblo manso y no bajar la cabeza y que todo esté bien, no por esta estupidez. No cometí ningún delito, no necesito defenderme".